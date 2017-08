Jsem přesvědčený o tom, že koncovku zlepšíme, tvrdí karvinský trenér

Ve dvou minulých prvoligových zápasech, celkem 184 minut, fotbalisté MFK Karviná nedali v lize gól. „Na produktivitu se musíme v těchto dvou týdnech zaměřit a připravit se na další zápasy,“ řekl karvinský trenér Jozef Weber.

Liga má kvůli duelům reprezentace přestávku a ta Karvinským přišla vhod.

„Ta pauza nám musí pomoci,“ prohlásil karvinský záložník Lukáš Budínský. „Musíme se semknout. Herně to špatné není, ale těch zahozených šancí je už vážně moc. Pořád věřím, že se vše otočí a začneme góly dávat.“

K tomu by mohl přispět právě i Budínský, jenž se po zranění vrací do sestavy. „Každý den to je lepší a lepší. Ta pauza mi prospěje, abych ještě trochu nabral síly a potrénoval. Souboje už zvládám v pohodě.“

Weber: Nechci vytvářet tlak na hráče

V čem je problém karvinských střelců? „Těžko se to vysvětluje,“ tvrdí Weber. „Málokdy je nějaký objektivní důvod, proč nedáváte góly. S námi se to táhne od druhého kola s Bohemkou.“

Podle Webra se někteří trenéři v takových situacích zaměří na střelbu. „Ale nemyslím si, že když se jí budeme ještě více věnovat, že nás to nastartuje. Pozitivní je, že se dostáváme do šancí.“

Kouč se domnívá, že je po pátém kole zbytečné hledat příčinu nynější gólové nemohoucnosti. „Nechci vytvářet tlak na hráče. Sami si jsou vědomi toho, jaké příležitosti nevyužili. Věřím tomu, jsem o tom přesvědčený, že koncovku zlepšíme. Hlavně, aby si kluci zachovali nynější herní projev a kvalitu. Góly za námi přijdou.“ V to doufají i samotní fotbalisté.

„Chybí nám hráč, který zakončení vezme na sebe a šanci promění,“ uvedl záložník Marek Janečka. „S Libercem (0:1) to byl už třetí zápas, kdy jsme se v koncovce trápili. Také jsem něco spálil, takže nejsem ten správný muž. Musíme najít střelce, třeba i nějakého šťastného, který dá gól i z ničeho, a pak to snad prolomíme. Jenže lehčí je o tom vykládat než na hřišti nějakou příležitost proměnit.“

Čtyři body jsou málo

Karvinští se shodují také v tom, že čtyři body po pěti kolech jsou málo.

„Před rokem jsme jich měli více,“ připomněl Janečka zisk sedmi bodů. „Nemůžeme to ale porovnávat s minulou sezonu, teď je nová. Hlavně se musíme dobře připravit na Spartu.“

Ta bude dalším protivníkem Karviné v Praze v neděli 10. září od 18.00.

Ukazuje karvinské střelecké trápení i na to, že druhá sezona mezi elitou bývá vždy náročnější než ta první? „To si nemyslím,“ odpověděl Jozef Weber. „Prostě nejsme produktivní. Kdybychom propadali herně, to bych nervózní byl.“

Lukáš Budínský horší rozjezd tohoto ligového ročníku přičítá i tomu, že je už soupeři znají. „Osa mužstva zůstala stejná, styl také. Akorát teď neproměňujeme ty šance.“ Znovu na domácím hřišti Karviná nastoupí v neděli 17. září proti Sigmě Olomouc. „Po tom, co jsme minulé dva zápasy doma nevyhráli, tak se nám bude hrát ještě hůře,“ předpokládá Marek Janečka. „Ta tíha bude na nás viset. Jsme ale profesionálové, takže se s tím musíme vypořádat.“

Trenér Weber od začátku sezony sází stále na tutéž sestavu. Dosud v základu neudělal ani jednu změnu. „Každý trenér nějak pracuje. Jsem hodně konzervativní, hráčům věřím delší dobu,“ řekl Weber. „Nepropadám panice, že bych udělal pět šest změn. Neříkám, že nějaké nebudou, ale k tomu, aby jich bylo více, nevidím důvod.“

Už nyní je však jisté, že proti Spartě kouč nejméně jednu změnu udělá. Hrát nemůže záložník Jan Šisler, který během pěti kol nasbíral už čtyři žluté karty.

