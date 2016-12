Slavia před Spartou? Přesně tak to má vypadat, lebedí si Piták

„Jsem docela zadejchanej,“ vyhrkl po svém prvním utkání na turnaji. Slavia v něm podlehla Tatranu Prešov o gól, byť prohrávala už o tři. „Ten začátek nám trochu tekl. První zápasy bývají vždycky nejtěžší, ale myslím, že se to bude zlepšovat.“

Překvapilo vás tempo turnaje?

Ani ne. Všichni jsou tady fotbalisti, neztrácejí balony, takže na pohyb je to hodně náročný.

A vy jste po Vánocích v dobré kondici?

Já myslím, že jo, ale uvidíme, až začneme zostra. Je příjemný se po svátcích trochu zpotit.

Berete turnaj jako přípravu na silvestrovské derby? V něm vás čeká také premiéra.

Na to se moc těším. Doufám, že si ho užijeme a vyhrajeme. Slavia má dlouhodobě lepší bilanci, snad jí to nepokazím.

Po sedmi letech je Slavia před Spartou i v polovině první ligy. Co jste na její podzim říkal?

Přesně tak to má vypadat. Doufám, že to vydrží co nejdýl. Slavia nastartovala novou éru.

Může to potvrdit i ziskem titulu?

Myslím, že ano. Nakročeno mají výborně, konec podzimu jim vyšel perfektně a na Plzeň budou určitě hodně tlačit. Kádr je na Slavii kvalitní, všechno si sedlo.

Potřebují vůbec posílit?

Nějaké posily dělají, takže ten mančaft bude ještě silnější, ale moc velké zásahy podle mě nutné nejsou. Teď je důležité, aby se sladili přes zimu, pak to bude dobré. Na všech je vidět, že se psychicky hodně zvedli, třeba Jarda Zmrhal, kterého to vystřelilo až do nároďáku. S klukama jsem pořád v kontaktu, mají velkou radost, že se jim tak daří.

Kvalitou kádru podle vás Plzeň předčí?

Já myslím, že i Plzeň má hodně kvalitní kádr. Stejně jako ve Slavii to není jen o jedenácti hráčích, ale tu dvacítku má Slavia zřejmě nejsilnější.

A co Sparta?

Tam záleží, jak se jim uzdraví hráči. Nemají velkou ztrátu, takže se boje o čelo tabulky také rozhodně zapojí.

Jak moc velké plus je to pro celou ligu? Přetahovaná o titul už není jen o Plzni a Spartě jako v předchozích letech.

Samozřejmě to lize pomáhá. Je v ní víc kvalitních zápasů, snad se to bude jen zlepšovat.

A vy osobně, jaký za sebou máte podzim?

Ve třetí lize jsme s Olympií druzí, ale mohlo to být i lepší. Přesto můžeme na jaře o první místo ještě zabojovat, byla by škoda to nezkusit.

Ještě byste si troufl na druhou ligu?

Nevím. Řekl jsem si, že to budu řešit vždycky po půl roce, jak na to budu zdravotně, herně. Když se mě zeptáte v červnu, odpovím.

A co vaše trenérská dráha? Ve Slavii jste asistentem trenéra juniorky.

S klukama jsme začali výborně, ale pak nám odešli tři klíčoví hráči, což se na kvalitě hodně projevilo. Jsme teď někde v polovině tabulky, ale jsem spokojený.

A vytížený.

To také. Ještě mám děti na Xaverově, takže je to hodně fotbalové. Ale moc mě to baví, je to taková moje cesta do budoucna.

U mládeže, nebo i v dospělém fotbale?

Uvidíme, co přijde. Děti už trénuju pět let, ale chtěl bych zkusit i dospělé.

Takže z vás jednou bude třeba trenér Slavie?

Tak to je běh na dlouhou trať. Ale ligu bych si jednou zatrénovat chtěl.