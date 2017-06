Jarolím: Snad si tempo přeneseme na Nory. Mrzí mě gól ze standardky

„Doufám, že i když jsme prohráli, tak že nám ten zápas pomůže, až si ho vyhodnotíme,“ říkal Jarolím, když po zápase mluvil s novináři.

A jak tedy přípravu s Belgií hodnotíte?

Začátek byl ustrašený, bylo tam dost laciných ztrát a soupeř chodil do brejků. Postupem času si to sedlo, povedlo se vyrovnat, měli jsme tam další situaci, Patrik dal tyč. Náznaky tam byly. Pochopitelně soupeř má kvalitu, takže jsme některé situace zažehnali na poslední chvíli díky obráncům a brankářům. S tím, jsme počítali. Jen mě mrzí, že jsme dostali gól ze standardky, to bychom si měli pohlídat lépe. Zvláště Fellainiho, který se prosazuje hlavně hlavou.

Nakonec jste ale ještě mohli vyrovnat.

Pak nám chybělo trochu štěstí, když Tomáš Souček trefil tyč. Byly tam i další zajímavé situace a kombinační akce. Věřím, že nám prospělo otestovat si hru proti tak kvalitnímu soupeři. Navíc se hráči rozehráli po pauze. Jen nám trochu naruší program to, že jsme nakonec mohli střídat jen šestkrát, protože jsme původně chtěli protočit obě jedenáctky. Teď budeme muset na trénincích myslet na to, abychom některé hráče nestrhali a na ty, co hráli 90 minut musíme opatrně. Zítra to bude jen regenerace, ovlivní to i středeční trénink.

Jak se vám líbil rytmus hry a tempo?

Budu doufat, že si to tempo kluci přenesou do soboty. Budeme se o to snažit. Musíme se to naučit hrát. Někteří na to zvyklí jsou z klubů, tady je ale zas jiné seskupení.

Jak jste byl spokojený se stopery?

Neměli to jednoduché, protože belgičtí hroťáci jsou velmi silní a umí si pokrýt balon. Ten první gól jsme mohli vyřešit lépe, ale co jsme viděl jejich zápasy, tak tam dávali góly podobně. Samozřejmě vždy to jde odehrát lépe. Ve druhé půli už bylo i předskakování, tam už se mi to líbilo víc.

Platí, že obrana je slabinou současného týmu?

Až na Německo jsme moc gólů nedostali. Samozřejmě vždy to jde odehrát lépe, vyhodnotíme si to a budeme se snažit hrát ještě důsledněji.

Teď pojďme jméno po jménu. Jak vás přesvědčil útočník Schick?

Začátek neměl nic moc, byly tam laciné ztráty. Kopat umí, teď jde o to jakou pozici. Je zvyklý hrát na hrotu ve dvojici, kdy si zabíhá do pravé strany, kde mu to víc vyhovuje. Střídal lepší momenty s horšími.

Co Tomáš Souček, který hrál poprvé v základu?

Je pracovitý. Chce na sobě dělat, zlepšuje se. Liberec mu pomohl.

Na pravém kraji obrany se vám víc líbil Kadeřábek, nebo Čelůstka?

Dejte mi pokoj... Samozřejmě mě Čelůstka nezklamal. Je důrazný, je to varianta.

Jak to vypadá s brankářem Vaclíkem, který musel střídat?

Nevím. Měl něco s přitahovačem, uvidíme, jak to bude vážné.

Pochválíte Krejčího za důraz před vyrovnávacím gólem?

Tam bylo napadání v pořádku. Belgičané se snaží hrát kombinačně, někdy to až přehánějí, tam to od Ládi bylo dobře.

A jak se vám líbil výkon Bořka Dočkala, který v Číně nenastupuje?

Začátek také nic moc, ale musím říct, že na něm byla cítit chuť. Měl herní pauzu, tak se chtěl ukázat. V kombinačních akcích figuroval.

Vyběhne v sobotu podobná sestava jako proti Belgii v prvním poločase?

Nechtěl jsem s tím šachovat, protože jsme o změně střídání dozvěděli v den zápas. Něco jsme si vyzkoušeli, Krmenčíka se Schickem, hru na jednoho a dva útočníky. Věřím, na Nory vybereme to nejlepší.