Žádná otázka na Jarolíma? Nevadí. Snad budeme Nory zajímat po zápase, věří

Fotbal

Zvětšit fotografii Trenér české fotbalové reprezentace Karel Jarolím na tiskové konferenci před utkáním s Norskem. | foto: Michal Šula, MAFRA

dnes 20:08

Oslo (Od našeho zpravodaje) - Nebývá zvykem, aby reprezentační trenér při zahraniční cestě nedostal od místních reportérů jedinou otázku. Na stadionu Ullevaal se to stalo. Norský zájem? Nula. „Doufám, že by o nás mohli mít zájem po zápase,“ pravil Karel Jarolím. Trefná poznámka. Fotbalová reprezentace bude hrát v sobotu od 20.45 o naději. Měla by vyhrát, aby se kvalifikace o mistrovství světa nezadrhla ještě víc.