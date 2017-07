Trenér Havlíček v neděli povede Hradec proti klubu, jehož je předsedou

„Návrhů padlo několik včetně toho, že dražší vstupenka bude platit i na první dva domácí zápasy nové sezony krajského přeboru. Nakonec to ale je 70 plné a 40 zlevněné,“ uvedl Havlíček, trenér druholigového Hradce Králové.

Takové příběhy lidé milují! No řekněte, kdy se ve fotbale stane, aby trenér vedl hostující ligové mužstvo v pohárovém zápase na hřišti klubu, jehož je předsedou? Navíc ještě donedávna aktivně hrajícím, který chce letos nastupovat jen v případě nejvyšší nouze.

„Jde o klasické pohárové utkání, pro mě jediného je ale specifické. Hraje se v místě mého bydliště, na hřiště to mám asi dva kilometry, můžu přijet na kole,“ přibližuje zvláštnost situace trenér, který vede Hradec od konce jarní části minulé sezony.

V jejím závěru ještě jako hráč pomohl Červenému Kostelci k vítězství v Poháru Královéhradeckého kraje, což týmu pomohlo do předkola letošního MOL Cupu. V něm Červený Kostelec po penaltovém rozstřelu zdolal divizní Dvůr Králové a nyní se těší na fotbalový svátek. „Žádný takový zápas se v Červeném Kostelci ještě nikdy nehrál,“ říká o něm předseda tamního klubu, jehož tým se těší velké podpoře fanoušků.

V krajském přeboru, kde hrál v minulé sezoně až do konce o prvenství, se může pyšnit nejvyššími návštěvami, na pohárové předkolo se Dvorem diváků přišla téměř pětistovka, zítra by jich mohlo být minimálně dvojnásobek. „Jsme na to připraveni, věříme, že lidé přijdou,“ uvedl předseda domácího klubu a zároveň trenér hostujícího týmu.

V jedné z funkcí však odejde z nedělního zápasu zklamán. O možné rozpolcenosti podle něj ale nemůže být řeč: „Nebude, s Hradcem potřebuji vyhrát, Kostelec je zájmová činnost, i když v této chvíli je to obrovský svátek.“

K možné rozpolcenosti by ale mohl přispět fakt, že by se ze svých funkcí mohl podílet na motivaci u obou soupeřů.

Případná finanční prémie by podle Havlíčka přišla jen v jediném případě: „Nebyla by to prémie, ale něco opačného v Hradci, kdyby to pro něj špatně dopadlo. Prémie v Kostelci neřeším, tam se hraje jen za lehké občerstvení, a v Hradci také ne. Sice je to pohár, do kterého jdeme s pokorou k soupeři, ale měli bychom vyhrát. I vyšším rozdílem.“

Zápas prvního kola pohárového MOL Cupu v Červeném Kostelci, kam přijede druholigový FC Hradec Králové, začne v neděli v 17 hodin.