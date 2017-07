Rozsypané Táborsko? Vypadají velice dobře, varuje trenér Hradce

Avšak před pátečním zápasem, prvním v hradecké druholigové sezoně, se tím nechce nechat uchlácholit. „Oni sami deklarují, že to mají po minulé sezoně rozsypané, ale já jsem je dvakrát viděl., vypadají velice dobře a sympaticky,“ řekl hradecký kouč na adresu dnešního soupeře.

V čem se se vám tým Táborska líbil nejvíc?

Hlavně ve hře dopředu, hrají to hodně po stranách, mají tam kvalitu, která nás asi pěkně otestuje. Pro nás to bude ostrý test, jak na tom jsme.

Výsledky v přípravě špatně nevypadaly...

V jejím závěru mi ale chyběl těžší soupeř. Na soustředění v Ústí nad Orlicí byla větší fyzická zátěž, takže tam ti slabší zase tak nevadili. Pak přišel pohár v Červeném Kostelci, a krajský přebor je přece jen trochu málo.

V jejím úvodu jste se ale poměřili i s prvoligovými týmy, jak to srovnání hodnotíte?

Byly z toho dvě vysoké prohry s Bohemians 1905 a s Jabloncem, ale z objektivních příčin i to pro nás bylo přínosem. Zbytek byly výhry a remízy, nebylo to špatné.

V létě odešlo několik vesměs zkušenějších hráčů, naopak přišlo několik mladých z dorostu. Jak jste s nimi spokojený?

To teprve uvidíme. Letní příprava ukázala, že na to, abychom jich tam nakombinovali víc, ještě potřebujeme čas. Perspektivu ale mají velkou.

Má někdo z nich šanci dostat se do základní jedenáctky pro zápas s Táborskem?

Po Holešově odchodu do Jablonce k tomu měl blízko Dominik Hašek, bohužel poslední dva týdny má problémy s kolenem. Sice trénuje, ale ještě uvidíme.

Už na jaře jste ve středu obrany dal příležitost Františku Čechovi, který však část přípravy vynechal kvůli účasti na mistrovství Evropy do 19 let. Jak na tom je na startu sezony?

Bohužel musím říct, že ze šampionátu přijel dost zdevastován, je na tom strašně slabě kondičně. On tam odehrál jen asi minutu a trénovalo se tam lehce, protože tam byly zápasy. Na něm to je strašně vidět a na základ to asi nebude.

V Červeném Kostelci poprvé po zranění nastoupil útočník Žondra, už je úplně v pořádku?

Je, ale je na něm vidět tréninkový i herní deficit, po fyzické stránce to na zápas zatím moc není.

V týdnu měl problémy i Milan Černý, bude připraven?

Věříme, že ano, i když některé tréninky měl individuální. Z přípravy toho ale absolvoval dost.