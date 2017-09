Trenér Hradce Králové Havlíček: Varnsdorf nepodcenit! Není proč

Na příjemném třetím, sice už nepostupovém místě, ale se stejným bodovým ziskem jako Opava a České Budějovice před nimi.

Bude taková vyrovnanost, v níž první tři mají stejný počet bodů a více než polovina týmů je namačkána do rozdílu čtyř bodů, nadále pokračovat?

Nedokážu odhadnout, ale i na tom je vidět, že druhá liga není lehká soutěž. Ani pro favority.

Myslíte třeba Opavu, která byla pasována za toho hlavního na postup?

Na ní je to krásně vidět, není pro ni jednoduché porazit skoro žádný tým. Teď měla problémy s Pardubicemi, uvidíme, co předvede v Třinci.

Varnsdorf vs. Hradec Zápas 8. kola Fotbalové národní ligy, sobota v 16. 30. Varnsdorf je zatím v tabulce FNL poslední, když ještě nevyhrál a získal pouhé dva body za remízy. Má ale k dobru odložený zápas s pražskou Olympií.

Hradci patří po sedmi odehraných kolech 3. příčka, když získal stejně jako první Opava a druhé České Budějovice 14 bodů.

Oba týmy se v ligové soutěži naposledy potkaly v předminulé sezoně, v Hradci Králové skončilo 4:4, ve Varnsdorfu 0:0.

K zatím poslednímu utkání došlo letos v létě v rámci přípravy, Hradec vyhrál 3:2.

Co takové vyrovnanosti říkáte?

Nevím, jestli je to dobře, nebo špatně, ale pro nás je to určitě lepší, než kdyby jeden tým utekl a hrálo se jen o druhé postupové místo. Nebo kdyby utekly hned dva. Za tohoto stavu, kdy všichni ztrácejí, se lépe zahlazuje případná ztráta. Proto budeme asi raději, když to takhle bude pokračovat a nikdo neuteče. Samozřejmě s výjimkou případu, kdybychom to byli my. (smích)

Kdo vás z toho množství týmů, které nejsou daleko od špice, nejvíc překvapil?

Mě a asi i mnohé další hlavně Třinec. V minulých sezonách byl hodně dole, ale letos asi bude obrovsky těžký pro každého. My jsme se o tom už přesvědčili, jak už jsem říkal, uvidíme, jak to teď zvládne Opava.

Pokud by se právě teď měla špička tabulky oddělit, mohl by vám trochu nahrávat los. Teď jedete do Varnsdorfu, který je poslední, pak hostíte Příbram, která se sice v posledních kolech zvedá, ale budete hrát doma.

Dá se dokonce říct, že máme za sebou týmy, s výjimkou Opavy, které jsou nahoře, a teď nás čeká spodek. Je to ale ošidné. Třeba Varnsdorf sice poslední je, ale má ještě jeden odložený zápas a hlavně je to tým, který se za pochodu mění k lepšímu. Přišli z Jablonce Breda, z Liberce Da Silva, teď nově Klobása z Mladé Boleslavi. Do sestavy se navíc vrací Zieris, který nám v přípravě dal dva góly. To máte během krátké doby čtyři změny, které dělají úplně jiný tým.

Přesto je ale stále poslední bez výhry...

O to je to možná horší, protože už musí. A my musíme stále. Pro nás z toho vychází k tomu přistoupit poctivě a nic nepodcenit, není proč. Ostatně my jsme je viděli v zápasech s Vítkovicemi a s Českými Budějovicemi, v obou soupeře tlačili.

A Příbram, která se stejně jako vy pokouší o návrat do první ligy?

Když se podíváme na její poslední výsledky, tak by bylo asi opravdu lepší, kdybychom s ní hráli na začátku sezony, dostala se teď do laufu. Los ale neovlivníte a hrát musíme s každým. Zápas s Příbramí je ale z našeho pohledu ještě daleko, teď řešíme Varnsdorf.

K čemu jste došli v sestavě? Prý poprvé na levé straně obrany nastoupí Knejzlík, který nedávno přišel z Liberce?

Přišel k nám, aby hrál, tak doufáme že to teď potvrdí.

Jak jsou na tom ostatní? Hlavně po zdravotní stránce?

K dlouhodobým marodům Janouškovi a Haškovi se přidal Mudra. Není to nadlouho, ale v nominaci tentokrát není, natáhl si podkolenní vazy.

Původně se ve Varnsdorfu mělo hrát až v neděli, ale hraje se o den dříve. Jaký je důvod?

Varnsdorf nás požádal, jestli bychom kvůli derby Slavie a Sparty nehráli v neděli o hodinu dříve. Pro nás to nic neřešilo, tak jsme navrhli sobotu a došlo k dohodě. Pro nás je to i vzhledem ke středečnímu pohárovému zápasu výhoda.