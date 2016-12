Přetahovaná o malého kluka: ve třinácti už hrál za Skotsko i za Anglii

Fotbal

Zvětšit fotografii V Celticu mají zazračného prcka, který hrál s dospěláky. | foto: iDNES.cz

pro 21 2016

Od chvíle, kdy před dvěma měsíci nastoupil ve třinácti letech za juniorku Celtiku Glasgow, je kolem něj rušno. Karamoko Dembele, velký fotbalový talent, už si vyzkoušel dres skotské reprezentace do šestnácti let, ale zájem o to, aby za ně hrál, mají i jiné země. A tak v pondělí nastoupil za anglický výběr do patnácti let.

Znovu kolem něj byli všichni spoluhráči i soupeři o hlavu vyšší, ale on fotbalově nezaostával. K vítězství 5:3 nad Tureckem přispěl jednou asistencí a znovu ukázal, že s míčem dokáže na svůj věk neuvěřitelné věci. Proto je o něj takový zájem. Narodil se v Londýně rodičům, kteří pocházejí z Pobřeží slonoviny, pak přesídlili do Skotska. Všechny tři národní týmy by chtěly, aby za ně Dembele v budoucnu nastupoval. Už v listopadu hrál poprvé za skotskou šestnáctku, teď přišla pozvánka do anglického výběru o rok mladších. A maličký šikula neodmítl. Skotové se ho ale nechtějí vzdát. Uděláme všechno, co bude v našich silách, abychom ho udrželi u nás,“ přesvědčuje Stewart Regan, výkonný ředitel Skotské fotbalové asociace. „Když máte talentovaného hráče, který má možnost reprezentovat jiné země, je jasné, že i pro ně je zajímavý. Nakonec se stejně bude muset rozhodnout on sám a jeho rodiče.“ Na definitivní volbu má ještě Karamoko Dembele dost času - do doby, než nastoupí za dospělou reprezentaci některé ze zemí v soutěžním zápase. V anglickém dresu se ale zřejmě cítil dobře. Na svůj Instagram po utkání napsal: „Dobrá zkušenost. Jsem rád, že jsme porazili Turecko, že jsem přihrál na jeden gól a hrál dobře.“ Dembeleho vývoj je zatím skutečně raketový. V říjnu hrál poprvé za juniorku Celtiku v zápase proti Hearts a proti němu stáli i o sedm let starší hráči. To s odstupem času vyděsilo trenéra áčka Brendana Rodgerse. „Nevěděl jsem, že nastoupí, nikdo mi to neřekl,“ přiznal nyní Rodgers, bývalý kouč Liverpoolu. „Jestli za to někoho potrestám? O to přece nejde. Jde o to, že v tomhle věku hrál proti dospělým. Musíme být hodně opatrní.“

Šikovný záložník je zatím hodně drobný, soupeři jsou v porovnání s ním většinou výrazně vyšší i silnější. Přesto se díky skvělé technice a rychlosti dokáže prosadit. Když bude pokračovat tak, jak začal, postupná cesta do reprezentačního A-týmu by měla být logickým pokračováním. Ale za kterou zemi bude hrát?