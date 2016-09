Přání Liberce na hřišti Karabachu: Získat bod jako Plzeň, ale hrát líp

Když se na konci srpna o složení základních skupin rozhodovalo, Liberec jako tým ze třetího koše byl nalosován k Fiorentině a PAOK Soluň.

„To jsme byli hodně spokojení. Jde o týmy, které by nám mohly vyhovovat, navíc jde o zajímavé destinace. Bohužel nám to pak trošku zkazil Karabach,“ říkal tehdy trenér Jindřich Trpišovský.

Víc než čtyřhodinový let do Ázerbájdžánu, v září velké horko a především velmi kvalitní protivník, byť nemá známé jméno.

O tom se přesvědčila Plzeň, která ve 3. předkole Ligy mistrů Karabach vyřadila s obrovským štěstím. V odvetě v Baku za stavu 1:0 pro domácí čelila obřím šancím, neinkasovala a sama z jednoho nákopu do vápna skórovala. A po domácí bezbrankové remíze jí k postupu 1:1 stačilo. Karabach pak ve 4. předkole Evropské ligy vyřadil Göteborg (0:1 a 3:0).

„Viděli jsme všechna dosavadní utkání Karabachu v Evropě a samozřejmě nejvíc vycházíme z utkáních s Plzní, hodně jsme to rozebírali. A tím, že jsme s Plzní ještě teď hráli ligu, je to o to víc vypovídající,“ řekl trenér Jindřich Trpišovský.

Karabach - Liberec Výkop: čtvrtek 17:00 SEČ (Baku)

Rozhodčí: Klossner - Zeder, Wicht (všichni Švýcarsko)

Předpokládané sestavy, Karabach: Šehič - Medveděv, Junuszade, Sadygov, Agolli - Míchel, Garajev, Richard Almeida - Dani Quintana, Reynaldo, Muarem.

Liberec: Dúbravka - Coufal, Hovorka, Latka, Bartošák - Bartl, Breite, Folprecht, Sýkora, Vůch - Baroš. Ostatní: Karabach si zahraje skupinu pohárů potřetí v historii, v předchozích dvou případech nepostoupil do vyřazovací fáze; v této sezoně prohrál jediný ze šest pohárových zápasů; Liberec v sedmi venkovních pohárových zápasech pod trenérem Trpišovským prohrál pouze v Braze, v letošní kvalifikace proti Admiře Mödling a Larnace vyhrála všechna čtyři utkání

„Je to tým, který má šikovné hráče dopředu. Jsou výborní s míčem, jeden na jednoho. V jejich utkáních moc gólů nepadalo, takže si myslím, že to bude utkání o jednom dvou gólech.“

Liberec se v základní fázi Evropské ligy představí celkově počtvrté a potřetí za poslední čtyři sezony.

„Myslím, že Karabach je dost silný soupeř, takže na rozjezd ve skupině by byl bod skvělý. Budeme hlavně chtít vyhrávat doma, a když budeme bodovat venku, bude to skvělé. Ten úvodní zápas je hodně důležitý a myslím, že bod bychom všichni brali,“ řekl záložník Egon Vůch.

Liberečtí věří, že nepustí domácí do tolika šancí jako Plzeň. Pozor si chtějí dát především na brazilskou ofenzivní hvězdu Reynalda.

„Víme, že jsou to skvělí fotbalisté. Ať už je to Reynaldo nebo obě křídla. Od Plzně to venku fakt dobrý zápas nebyl, ale zase doma je přehrávala. Bylo vidět, že když Plzeň hraje útočně, taky nejsou stoprocentní a nemají takové držení balonu,“ všiml si Vůch.

Liberec se musí obejít bez kapitána Lukáše Pokorného, který se zranil v sobotním ligovém utkání s Plzní (1:2). Na stoperu by ho měla zastoupit nedávná posila Martin Latka ze Slavie a pásku by měla převzít další letní akvizice útočník Milan Baroš.

„Zásahy do defenzivy vždy nejvíc bolí. Lukáš je náš kapitán, elitní stoper. Trošku ta kompaktnost defenzivy bude narušená. Lukáš je jediný levonohý hráč ve středu hřiště, navíc nám vypadl i jediný vysoký hráč základní sestavy. Proto všechno směřuje pro Martina, že by ho měl nahradit,“ poznamenal Trpišovský, který se vrátí na lavičku poté, co kvůli vykázání na tribunu v Larnace chyběl v následné domácí odvetě.