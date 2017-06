Němců se nebojíme, burcuje český kapitán. Jedenadvacítka jde do boje

Fotbal

Zvětšit fotografii KAPITÁN A TRENÉR Michal Trávník (vpravo) a Vítězslav Lavička na tiskové konferenci před utkání mistrovství Evropy proti Německu. | foto: Miloslav Novák, MAFRA

dnes 7:59

Tychy (Od našeho zpravodaje) - Za zdí nevelké místnosti pro tiskové konference se ozvaly dunivé rány, po nich hlasitý smích. Fotbalista Michal Trávník, který seděl za stolem, se rozpačitě usmál. Jako by se před novináři omlouval za to, co že v kabině jeho spoluhráči provedli.