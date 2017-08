Nová šance pro Suchého: Věříme, že i proti Němcům můžeme něco získat

„Beru to jako další šanci. Ale upřímně, to je až na posledním místě. Hlavně, abychom uspěli jako mužstvo. To je nejdůležitější,“ říká Suchý.

Když nastoupil v kvalifikaci o postup na mistrovství světa naposled, bylo to před rokem v Hamburku. Zápas se nepovedl nikomu, Němci vyhráli 3:0.

„Tenkrát jsme s nimi neměli tu přímou zkušenost. Teď už víme, co nás čeká. Němci hrají pořád stejně, pořád stejně dobře. Ale my jsme odhodlaní tam nechat všechno,“ prohlásil devětadvacetiletý stoper.

Česko - Německo pátek 20.45 (Praha - Eden) rozhodčí: Sergej Karasev - Anton Averjanov, Tichon Kalugin (všichni Rusko)

Předpokládané sestavy, Česko: Vaclík - Kadeřábek, Suchý, Kalas, Gebre Selassie - Darida, Souček - Krejčí, Dočkal, Jankto - Krmenčík.

Německo: Ter Stegen - Kimmich, Rüdiger, Hummels, Hector - Kroos, Goretzka - Müller, Özil, Draxler - Werner.

Hrajete proti úřadujícím mistrům světa, kteří v kvalifikaci ještě neztratili bod a dostali jeden gól. Co to s vámi dělá?

Jsme plní očekávání, je to takové napětí. Čeká nás nejsilnější možný soupeř. Máme velké odhodlání něco dokázat, těšíme se. Jdeme s tím, že věříme, že můžeme něco získat.

Budete kapitán, ze stoperů jste suverénně nejzkušenější. Bude na hřišti cítit, že byste měl být lídrem týmu?

Jsem součást týmu, stabilní pozici nemám. Ale když šanci dostanu, budu se snažit, aby to tak bylo. V našem mužstvu to není tak, že by jeden v téhle vůdcovské roli vyčníval. Máme týmové pojetí a je to na víc hráčích.

Ze čtyř stoperů jsou dva nováčci Hovorka s Lüftnerem, Kalas odehrál sedm utkání. Cítíte, že vaše role je jiná?

Tak to je. Jsem nejzkušenější, mám nejvíc odehráno, jak v reprezentaci tak v pohárech. Hlavně bych to rád potvrdil na hřišti. Ale nejdůležitější je, aby to vyšlo týmu. Abychom dokázali potěšit nejen sebe a trenéra, ale i fanoušky.

S Kalasem jste párkrát nastoupil, s Hovorkou a Lüftnerem zatím ne. Jak lze vyřešit problém v nesehranosti, když trenér ukáže na jednoho z nováčků?

Víme, jak to v reprezentaci chodí. I když nejste sehraní, není to nic, co by mělo vadit. Je to realita, s tím do toho jdeme.

Němci na hrot nasadí urostlého Gomeze, nebo Wernera, který je spíš rychlostním typem útočníka. Na koho by se vám hrálo hůř?

Jsou to typologicky odlišní hráči, každý má jiné silné stránky, které prokazují. Ale nad tím nepřemýšlím, uvidíme, kdo bude hrát. Budeme se snažit na ně připravit co nejlíp, abychom je pokryli.

Jako odchovanec Slavie se vracíte do Edenu. Co se vám vybaví, až půjdete na hřiště?

Jsem tady doma a jsem rád, když tady reprezentace hraje. Moc se těším. Věřím kouzlu stadionu, věřím, že nás lidi přijdou podpořit a že to pro nás bude dobrý zápas.