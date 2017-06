Měli jsme těžký úkol, ale mohli jsme se s tím poprat líp, řekl kapitán

Češi potřebovali vyhrát minimálně o tři góly, aby se probojovali mezi nejlepší čtyři týmy kontinentu. Místo toho však čtyřikrát inkasovali.

„Měli jsme těžký úkol, dát Dánsku tři góly... Ale mohli jsme se s tím poprat líp. Nezachytili jsme začátek a od se všechno odvíjelo,“ řekl Trávník.

Bylo těžké se zvedat po každé inkasované brance, když jste pak museli dát čtyři branky?

Dvakrát jsme prohrávali, dvakrát jsme to dotáhli, pak jsme měli šance, abychom výsledek otočili. Kdybychom dali na tři dva... Pak už jsme hráli vabank a oni toho využili.

Věděli jste, že Němci prohrávají? Kdyby jim Italové dali druhý gól, v tu chvíli by vám stačila jakákoli výhra.

V poločase jsme to věděli a říkali si, že to aspoň otočíme. Itálie druhý gól nedala, my jsme stejně nevyhráli, takže to stejně nic neřešilo.

Porazili jste Italy, kteří skupinu vyhráli. A vy jste poslední. Jaká vám je?

Jestli jsme třetí nebo čtvrtí, to přece řešit nebudeme.

Měli jste na víc?

Na hřišti jsme nechali všechno, bohužel to nevyšlo. Tak trochu jsme naštvaní na ten systém turnaje, tři skupiny, to je strašně složité. Ale musíme uznat, že do semifinále postoupili lepší.

Šlo by se do souboje proti Dánsku jinak, kdyby ze skupiny postupovala dvě mužstva, jak bývá na turnajích obvyklé?

Když máte v hlavě, že musíte vyhrát o tři góly, jdete do utkání jinak. My jsme do toho museli šlapat celý zápas a ke konci bylo vidět, že jsme neměli moc sil. Oni pak mohli hrát do otevřené obrany a s tím si věděli rady.

Využil váš tým svůj potenciál? Nepřijde vám, že jste zůstali za očekáváním?

Určitě jsme si neřekli, že nám stačí tři body a poslední místo ve skupině. Měli jsme cíl, za kterým jsme šli, ale nevyšlo to. Zklamání je obrovské, protože tenhle tým má velkou sílu.

Měli lepší tým, než jak jste hráli?

Asi první zápas s Němci, hlavně první poločas, to jsme měli hrát líp. Měli jsme na víc, nehráli jsme, jak jsme chtěli, to možná bylo klíčové.