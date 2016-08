Jarolímova éra, první kapitola. Kdo dostane kapitánskou pásku?

Respekt, zkušenosti, herní kvalita, srdce, vliv na mužstvo, charizma, výborný vztah s fanoušky, vyjadřovací schopnosti.

To byla jen část z „kapitánova desatera“, podle kterého trenér Dárdai postupoval.

Šéfa mužstva nakonec vybral sám, zkušení mu ho jen odkývali.

A výsledek? Dlouholetý kapitán Fabian Lustenberger promine, páska putuje na jinou ruku.

Vedad Ibiševič, 32letý bosenský útočník, v Německu od roku 2006. V Berlíně žije teprve rok, ale svým chováním a góly si rychle získal srdce fanoušků. Je to persona, má jméno i vystupování.

Jaký postup asi vymyslí česká fotbalová reprezentace?

Budou volby?

Nebo nový trenér Karel Jarolím navrhne jedno jméno, které bude všeobecně přijato?

Není čas na žádné velké divadlo, už ve středu (od 19.15) se v Mladé Boleslavi hraje přátelák s Arménií a v neděli večer (od 20.45 na Letné) vypukne kvalifikace o mistrovství světa 2018. Začíná se proti Severnímu Irsku.

Jarolím a jeho štáb řeší daleko podstatnější věci, protože neměli vůbec žádný čas na přípravu. Po zkaženém Euru odešel trenér Vrba i pět stabilních hráčů.

Nové mužstvo teprve v pondělí poprvé trénovalo. Bez zraněných záložníků Bořka Dočkala (s kolenem bude marodit pár týdnů) a Jakuba Rady (musí s přetrženými vazy v koleni na operaci, takže konec sezony!) musel trenér narychlo povolat plzeňského Tomáše Hořavu.

„Je to frmol,“ vydechl Jarolím, když spěchal po hotelové chodbě.

A teď ještě ten kapitán, co?

Posledních deset let to v české reprezentaci bylo víceméně jasné. Nebyl důvod cokoli pitvat.

Když kvůli zranění nemohl nastoupit šéf Rosický - a že nemohl často - zaskočil obránce Ujfaluši.

Když Ujfaluši v mrzutém období skončil, štafetu náhradního kapitána převzal brankář Čech.

Když nemohl Rosický ani Čech, pořád byl po ruce stoper Sivok.

Také on se v pondělí před polednem objevil ve smíchovském hotelu, ovšem zaskočil jen na chvilku, aby pozdravil parťáky. Je zraněný, nejméně pro úvod nové fotbalové kapitoly se hledá jiný kapitán.

Reálně jsou tři varianty.

1. Marek Suchý. Nejpravděpodobnější jméno. Kapitán Basileje, 28letý šampion švýcarské ligy, bude znovu hrát Ligu mistrů. „Kapitánské pásce jsem se nikdy nebránil. Mám rád zodpovědnost. Kapitán přece není od toho, aby pořád křičel,“ říká. Je to klidná síla, čímž připomíná Miroslava Kadlece, osobnost stříbrných hochů z Anglie 1996. Suchý už reprezentaci coby regulérní kapitán dvakrát vedl. Jarolím mu věří, v sedmnácti ho vytáhl do základní sestavy Slavie.

2. Vladimír Darida. „Byla by to pro mě velká čest, ale raději bych, aby pásku nosil někdo zkušenější. Vždyť já byl kapitánem naposledy v žáčcích,“ řekl záložník z Herthy Berlín. Očividně raději zůstane v ústraní: „Co Michal Kadlec? To je můj tip.“

Michal Kadlec na tréninku fotbalové reprezentace

3. Michal Kadlec. Ze současného kádru má odkopáno nejvíc (65 startů), role vůdce by se nezříkal, jenže chybí záruka, že bude patřit do základní sestavy. Návrat do Sparty má lehce rozpačitý.

Takže Marek Suchý? Asi ano.