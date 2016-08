Kdo může být novým trenérem Slavie: Kozel, Látal či Ševela

Slavia si kandidáty na uvolněnou pozici už vyhlédla. Jednání s nimi od pondělního rána vede generální ředitel Martin Krob.

S kým? To klub samozřejmě prozradit nechce. Ve fotbalovém zákulisí však nejsilněji znějí jména Luboše Kozla a Radoslava Látala. Kandidátem by mohl být i slovenský kouč Martin Ševela.

Luboš Kozel Radoslav Látal Martin Ševela

Pětačtyřicetiletý Kozel by byl logickou volbou. V devadesátých letech nastupoval za Slavii jako obránce a zažil i historický titul či postup do semifinále Poháru UEFA v roce 1996. Dostal se i do reprezentace.

Po skončení hráčské kariéry načal ve Vršovicích trenérskou kariéru. Nejdřív jako asistent u béčka, pak i jako hlavní trenér. Prvoligový tým převzal poprvé v roce 2007, kdy odešel do Jablonce. Největší jméno si však udělal v Dukle.

Tam vydržel šest a půl roku, než se letos v létě rozhodl skončit. Podepsal se pod slavný návrat do nejvyšší soutěže a jeho mužstvo předvádělo atraktivní, ofenzivní fotbal. Dukla pod Kozlovým vedením skončila třikrát šestá, jednou sedmá a jednou desátá.

„Potřebuju nový impulz, nové prostředí. Uvidíme, co budoucnost přinese,“ vysvětlil Kozel svůj konec. Krátce nato přijal nabídku trénovat reprezentační osmnáctku, kde působí doteď.

Druhým kandidátem je 46letý Látal, rovněž bývalý reprezentační obránce. Ten strávil největší část hráčské kariéry v Olomouci a bundesligovém Schalke, se kterým vyhrál Pohár UEFA. V Česku se největšího úspěchu dočkal v roce 2004 v Ostravě - s kapitánskou páskou ji dovedl k nečekanému mistrovskému titulu.

Vicemistr Evropy z roku 1996 vedl jako trenér postupně Frýdek-Místek, Opavu, Sokolov a Ostravu. V roce 2014 dovedl Košice k triumfu ve Slovenském poháru a v minulé sezoně pobláznil Piast Gliwice, když podceňovaný tým dotáhl na překvapivé druhé místo v polské lize.

Klub vedl ještě v úvodním zápase 2. předkola Evropské ligy proti Göteborgu (0:3), ale pak se z vlastní vůle rozhodl skončit. Proč, to veřejně neprozradil.

Uhrin končí Slavia mění kouče

Nedávno se o něj zajímala Mladá Boleslav, která však místo Karla Jarolíma nakonec angažovala Leoše Kalvodu. Látal je tak nyní bez angažmá.

Překvapivějším tahem by bylo angažování 40letého Ševely, o kterém se v květnu mluvilo i v souvislosti s Plzní. Úspěšně působí v Trenčíně, který dovedl ke dvěma slovenským titulům a dvěma triumfům ve Slovenském poháru.

„Na jednu stranu mám ještě smlouvu, ale na druhou stranu je přirozené, že po těch úspěšných letech v Trenčíně je o mě zájem. Doslechl jsem se o zájmu ze Slovenska, Polska a také Česka,“ uvedl Ševela před třemi týdny podle serveru Šport.sk.

Bývalý obránce, kterého si čeští fanoušci mohou pamatovat díky angažmá v Drnovicích, pokračoval: „Přirovnal bych to ke zvířeti, které je hladové po úspěchu, stejně jako já. Potřebuju mít před sebou výzvy. Uvidíme, co bude dál.“

Sáhne vedení Slavie po jednom z těchto jmen, o kterých se mluví nejvíc? Anebo překvapí někým jiným? Vršovický klub chce mít jasno v nejbližších dnech.