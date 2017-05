Berbr, Fousek, Haindlová. Kdo by mohl vést fotbal a má šanci na zvolení?

Do páteční půlnoci se bude vědět, kdo všechno kandiduje na předsedu fotbalové asociace. Valná hromada se pak uskuteční v pátek 2. června. A teprve na místě v hotelu Clarion v pražských Vysočanech se rozhodne, jestli zůstane volební.

Původně totiž měly být volby formalitou, jediný kandidát a předem jasný vítěz Miroslav Pelta byl však minulý týden zadržen a umístěn do vazební věznice v souvislosti s dotacemi pro sport.

Tím se ve fotbale všechno zásadně zkomplikovalo.

Pokud hnutí nenajde vhodného kandidáta, mohou si delegáti odhlasovat, že se volit nebude a současný výkonný výbor dostane mandát do mimořádné valné hromady, která by se uskutečnila nejspíš na podzim.

Pravděpodobnější však je, že k volbám předsedy dojde, byť ve složitém systému české a moravské komory nemusí žádný z případných kandidátů uspět. Kdo všechno by se o hlasy bafuňářů mohl ucházet?

Pro připomenutí, každý z adeptů musí splnit podmínky pro kandidaturu. Musí mít podporu alespoň tří krajských svazů nebo sedmi okresních nebo deseti klubů od první ligy po divize.

Roman Berbr, 62 let. Kandidát číslo jedna. Když bude chtít, stane se předsedou. Když bude chtít obhájit pozici místopředsedy, bude jím. Delegáti, kteří volí na valné hromadě, to jsou jeho lidi. Ne všichni, ale většina ano.

Je mu úplně jedno, že má proti sobě celou fotbalovou veřejnost. Nenávisti fanoušků i kritice v médiích se vysmívá.

Podporu pro kandidaturu splnil hravě, to byla formalita. „Kandidátka na mě coby předsedu na svazu leží. Otázkou je, zda ji podepíšu. Hledáme i jiné varianty,“ prohlásil sebevědomě.

Bývalý rozhodčí, který za minulého režimu pracoval pro tajnou bezpečnost, si ve fotbale budoval moc od okresů. Začal ve „svém“ Plzeňském kraji. Postupně organizaci rozšířil na celé Čechy, v posledních letech jeho vliv dosáhl už i do části Moravy.

Donedávna mu stačila pozice ve výkonném výboru, při volbách před čtyřmi lety se nechal zvolit místopředsedou za Čechy. Proti bylo jen 11 delegátů ze 127.

Jenže jako předseda by byl „hodně“ vidět a to Berbr dosud nechtěl. Maximálně mu vyhovovalo, že fotbal řídil ze zákrytu, který mu poskytl Pelta.

Miroslav Pelta, 53 let. Zatím jediný oficiální adept na předsedu. Před svým zadržením stihl kandidaturu podat. Pokud by teď neseděl ve vazební věznici, jako jediný kandidát by měl zvolení jisté.

Teoreticky může svou pozici obhájit, ale pokud by zůstal ve vazbě, těžko by fotbal mohl řídit. I Berbr, který by pro Peltu zajišťoval hlasy, poznamenal, že představa předsedy ve vazbě je pro něj složitá.

Pelta je předsedou asociace od mimořádné valné hromady z podzimu 2011. Ta se konala poté, co půl roku předtím rezignoval Ivan Hašek. Při řádných volbách v červnu 2013 svou pozici suverénně obhájil. Ze 126 hlasů v české komoře jich získal 123, v moravské části obdržel 67 hlasů ze sedmdesáti, přičemž jen dva delegáti z obou komor byli proti, zbývající čtyři se zdrželi.

Markéta Haindlová, 32 let. Právnička, specialistka na fotbalové právo. Předsedkyně České asociace fotbalových hráčů, dlouho žila v cizině.

Do českého fotbalu ji v roce 2010 přivedl Ivan Hašek a zasadil se o její zvolení do Odvolací a revizní komise. Po jeho „útěku“ zpátky k trenéřině v roce 2011 byla Haindlová postupně vnímána jako kritička poměrů v českém fotbale.

Při řádných volbách na jaře 2013 se chtěla postavit proti Miroslavu Peltovi, ale nesehnala potřebnou podporu pro podání kandidatury. V zápasech klubů z nižších soutěží, které jí pomoc vyjádřily, se pak o nejbližším víkendy děla ze strany rozhodčích zvěrstva.

Po zadržení Pelty se objevuje na scéně znovu, prosazuje ji sdružení za Čistý fotbal. „Ještě jsem se definitivně nerozhodla, ale spíš se přikláním k tomu, že kandidovat budu,“ prohlásila Haindlová v úterý. „Rozhodne se ve středu, ještě budu mít spoustu telefonátů.“

Podporu pro kandidaturu chce mít přes okresní svazy. Potřebuje jich sedm. I kdyby je sehnala, její šance na zvolení jsou minimální. „Všichni víte, jak to na valné hromadě vypadá. Moje šance by nebyly velké, ale chci bojovat.“

Mimochodem, z jejích odborů někteří fotbalisté odcházejí. Vyčítají jí, že neplní svou roli a nehájí zájmy hráčů.

Petr Fousek, 55 let. Berou ho fanoušci, respektují novináři i kluby. Asi nejpřijatelnější možný kandidát.

Petr Fousek (vlevo) a ambasador mistrovství Evropy do 21 let Pavel Nedvěd při zápase Česko - Dánsko.

„Nechci se k tomu obšírněji vyjadřovat. Podporu jsem zaznamenal z různých stran, regionálního i profesionálního fotbalu, a samozřejmě mě těší. Přičítám ji profesionálnímu renomé, které jsem si za dobu fungování v českém fotbale získal. Od roku 2007 jsem nepřijal žádnou nabídku na politickou funkci. Všechno ostatní je zatím předčasné,“ prohlásil Fousek.

Fousek je český diplomat a znalec zákulisí mezinárodního fotbalu s mnohaletými zkušenostmi z FIFA i UEFA, kde má skvělé kontakty. Mluví několika světovými jazyky. Bývá delegátem velkých zápasů Ligy mistrů a Evropské ligy a byl předsedou organizačního výboru mistrovství Evropy do 21 let v Česku.

Už na podzim 2011 ho některé skupiny chtěly za předsedu jako náhradu za Ivana Haška. Odmítl. „Rozhodl jsem si zachovat svou dosavadní linii odbornosti, neutrality a nezávislosti,“ vysvětloval.

Co letos?

Na asociaci už kdysi vysokou funkci zastával, jako generální sekretář se však na jaře 2007 znelíbil tehdejšímu vedení v čele s Vlastimilem Košťálem a výkonný výbor Fouska odvolal.

Roman Berbr a Dagmar Damková

Dagmar Damková, 42 let. Bývalá ligová sudí, do loňského roku předsedkyně komise rozhodčích a především Berbrova životní partnerka. Je členkou komise rozhodčích dvou nejvyšších fotbalových organizací planety FIFA (Mezinárodní fotbalová federace) a UEFA (Evropská fotbalová unie).

Právě kvůli časové zaneprázdněnosti a častým cestám po světě loni na jaře odstoupila z čela komise českých sudích. Proto by těžko hledala čas na aktivity, které musí absolvovat předseda. Ale pokud by ji Berbr přesvědčil...

Marcel Chládek, 49 let. Jako někdejší ministr školství (leden 2014 až červen 2015) byl velkým Peltovým spojencem, fotbalu šel na ruku. Za odměnu mu pak fotbalový boss našel místo na asociaci, pro Chládka zřídil zcela novou funkci generálního manažera státních reprezentací a fotbalových akademií.

„Vnímám to jako velký závazek, neboť český fotbal potřebuje nové Rosické, Čechy nebo Kadeřábky. Naším úkolem je zajistit talentům odpovídající prostředí pro jejich růst tak, aby za deset let měl národní tým perspektivu úspěchů minimálně na evropské úrovni,“ prohlásil tenkrát Chládek.

V kuloárech se nyní spekuluje, že by ho do pozice předsedy Berbr „nastrčil“.

V únoru se Chládek stal předsedou středočeské organizace Strany práv občanů.

Petr Mlsna, 38 let. Místopředseda komise rozhodčích, vysokoškolský pedagog a náměstek ministra vnitra pro legislativu.

Do vedení fotbalu ho navrhuje Slavia, která chce mít úřednickou vládu, i když ne vyloženě na předsedu. Mlsna se pro isport.cz vyjádřil s tím, že by členství ve výkonném výboru bral. „Byla by to pro mě čest. Rád bych pokračoval v budování důvěryhodnosti fotbalu, jak jsme s tím před rokem začali v komisi rozhodčích. Ale zásadní je, kdo by se stal předsedou. Musí to být důvěryhodná osobnost stejně jako ostatní členové.“

Je bývalým fotbalovým rozhodčím, jako pomezní to dotáhl do druhé ligy.

Jinak právník a politik. Pracoval jako náměstek ministra spravedlnosti, poté na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy pro legislativu, býval ministrem bez portfeje a předsedou Legislativní rady vlády.

Jiří Šimáně, 67 let. Vážený byznysmen, jeden z nejbohatších Čechů. Velký slávista.

Byl to právě charismatický Šimáně, kdo v létě 2015 zachránil Slavii od krachu a poté pro klub získal zámožného majitele z Číny. Nikdy nechtěl být vlastníkem, ale nakonec se stal menšinovým a zároveň prezidentem klubu. Ale po sporech s Jaroslavem Tvrdíkem, který zastupuje čínského majitele CEFC, svůj podíl prodal a na svůj post rezignoval.

Teď ho Tvrdík chce za předsedu asociace, Šimáně však funkci nejspíš stát nebude. „Fotbal si musí uvědomit, jestli se uvnitř společnosti nadále bude prezentovat důvěryhodně - a najde proto ve svém středu důvěryhodného kandidáta. Ale to nejde za pár dní,“ řekl Šimáně pro server aktualne.cz.

Dušan Svoboda, 42 let. Šéf Ligové fotbalové asociace, která řídí první a druhou ligu čili obě profesionální soutěže. Ve středu se zástupci klubů sejdou, aby reagovali na krizi, která vznikla zadržením a obviněním Pelty.

Sparťanský funkcionář léta bojoval za osamostatnění ligy. A když se mu to před rokem konečně povedlo, sotva by se vracel do struktur svazu. Ne, tato kandidatura není pravděpodobná.