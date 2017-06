Vítěze nemáme a poražení jsou svým způsobem všichni, řekl Fousek

„Byl to nelehký den. Máme za sebou víc než osmihodinové jednání, které nepřineslo předsedu a které nebylo jednoduché,“ poznamenal Fousek, když volby skončily remízou.

O čem ještě mluvil?

Kandidát na předsedu fotbalové asociace Petr Fousek (uprostřed) během valné hromady. Vlevo jeho mediální poradce Petr Halaburda.

O české a moravské komoře:

„Odmítám, že by to byly Čechy proti Moravě. Stejně jako já jsem měl na své straně nějaké české zástupce, tak Martin Malík měl na své straně i moravské delegáty. Spíš je to spor o názor, jak by se fotbal měl řídit.“

O tom, jestli bude kandidovat i nadále:

„Nedokážu odpovědět, jestli do toho půjdu znovu. Budu akcentovat vyjednávání mezi českou a moravskou komorou a profesionálním fotbalem, které by mělo záhy začít.“

O řešení patové situace:

„Samozřejmě, že by bylo lepší, kdybychom měli jednoho předsedu, kterého bychom zvolili aklamací 202 hlasů. Těch důvodů je víc. Bude zapotřebí před mimořádnou valnou hromadou zintenzivnit dialog mezi profesionálním fotbalem, regionálním fotbalem v Čechách a regionálním fotbalem na Moravě.“

O vítězi a poraženém:

„Vítěze nemáme a poražení jsou svým způsobem všichni. V roce 2005 tady byla podobná situace. Tehdy proběhly tři valné hromady. Je to daň za ten volební systém. Tím ovšem nekritizuju ́komorovost ́, ale je to poměrně těžkopádné a bude potřeba dál pracovat.“

O možnosti odstoupení některého z kandidátů:

„Chci pochválit ty, kteří za mnou stáli. Možnost odstoupení jednoho nebo druhého kandidáta jsem zaznamenal jen v úvodu kandidatury, kdy to pan Malík zmínil v nějakém rozhovoru. Já jsem zvyklý bojovat, takže o odstoupení jsem neuvažoval ani na chvíli. Musím říct, že tento postoj byl kvitován mými navrhovateli. Jestli by měl někdo ustupovat? To je otázka, jejíž těžiště by mělo směřovat k předvolebnímu vyjednávání, a ne hekticky na někoho vytvářet tlak.“

O Romanu Berbrovi:

„Jestli šlo o referendum o Romanu Berbrovi? Je to dobrá otázka, ale spíš pro ty, kteří se zúčastnili dohodovacího řízení.“