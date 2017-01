Zájem Schalke, teď zranění. Kadeřábek neví, zda stihne start bundesligy

„V prvním přípravném zápase mě píchlo v lýtku. Od té doby jsem netrénoval,“ poznamenal Kadeřábek.

„Řekli mi, že to určitě není přetržené, jen nějak namožené nebo natažené. Buď stihnu první zápas, nebo budu připravený až na druhý. Uvidím, jestli se dám do soboty do kupy.“

Je to pro něj smůla. Hoffenheim se na podzim parádně rozjel, jako jediný z celé soutěže ještě neprohrál a Kadeřábek patřil do základní sestavy. Na podzim zasáhl do všech šestnácti bundesligových duelů a v patnácti z nich hrál od začátku.

Teď mu zranění může zkomplikovat návrat do sestavy. „Když nestihnu první kolo, tak se někdo může chytit a už mě tam nemusí pustit. To je vždycky riziko zranění. Ale myslím, že mi trenér věří, pořád se mě ptá, kdy budu zdravý a tak. Mohlo by to vypadat stejně jako ten první půlrok,“ přemítal Kadeřábek.

Když Real Madrid v neděli podlehl Seville (1:2), zůstal Hoffenheim v této sezoně jediným neporaženým týmem v top evropských ligách, kam se řadí nejvyšší soutěže v Anglii, Španělsku, Německu, Itálii a Francii.

„Už jsme se o tom bavili, ale my těch zápasů nemáme tolik. Je to super, ale zase jsme desetkrát remizovali, což je strašná škoda. Mohli jsme mít bodů víc, ale je pozitivní, že jsme neprohráli,“ řekl sparťanský odchovanec, který je v Německu druhým rokem.

„Doufám, že ta série nám vydrží co nejdéle, i když teď hrajeme s Augsburgem, který vyměnil trenéra, a moc nevíme, co od nich čekat. Hned další kolo hrajeme na hřišti druhého Lipska. Bude to určitě těžké. Ale i na Bayernu jsme uhráli remízu, tak proč neuhrát něco v Lipsku, i když jsou takhle rozjetí,“ doplnil Kadeřábek.

Hoffenheim drží páté místo v tabulce a ztrácí dva body na třetí pozici znamenající přímý postup do Ligy mistrů. „Zůstávají stejné předsezonní cíle, a to je umístění na pohárových příčkách. Co bude navíc, bude plusové. Předkolo Ligy mistrů by bylo úplně super.“

Jeho spoluhráče obránce Niklase Süleho a záložníka Sebastiana Rudyho v lednu koupil Bayern Mnichov, ale k úřadujícímu mistrovi oba zamíří až po sezoně.

„Vidíme, že i kluci od nás můžou jít do nejlepšího klubu v Německu. Jsou to výborní hráči a zaslouží si to. Pro nás ostatní je to motivace, že se můžeme dostat i do větších týmů,“ podotkl.

„Já jsem tady teď spokojený, co se týče rodinného života i fotbalového zázemí. Ale člověk ve fotbale nikdy neví, co bude za půl roku. Měl jsem od manažera zprávy, že se po mně nějaké kluby dívaly, myslím, že bylo ve hře i Schalke. Ale teď to pro mě není téma, jsem rád, že jsem na podzim hrál stabilně, tenhle půlrok chci hrát také dobře a pak uvidíme.“