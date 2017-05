Jednou nohou ve finále? Juventus zůstává opatrný: ještě není rozhodnuto

Vždyť Juventus prohrál domácí zápas o více než jeden gól naposledy před čtyřmi roky. Může se něco podobného v odvětě povést Monaku?

„Ještě není rozhodnuto,“ naznačuje Higuaín, že Juventus rozhodně v domácím zápase nic nepodcení. Právě osmadvacetiletý Argentinec zajistil „Staré dámě“ dvěma góly důležité vítězství 2:0 v prvním zápase.

„Jsem opravdu nadšený. Moc gólů jsem v téhle soutěži nedal, ale věděl jsem, že musím zůstat klidný a tvrdě pracovat,“ vysvětloval Higuaín. Před středečním duelem měl v třiadvaceti zápasech play-off Ligy mistrů na kontě jen dva góly, stejný počet tentokrát stihl v jediném zápase.

„Musíme mu pogratulovat. Stejně jako Danimu Alvesovi, který Gonzalovi připravil góly dvěma asistencemi,“ radoval se po zápase obránce Giorgo Chiellini, člen neprůstřelné defenzivy Juventusu, která v Lize mistrů už šestkrát po sobě udržela čisté konto.

Čím to je? „Máme Gigiho,“ odpovídá Chielini jednoznačně, „i když se soupeři občas do nějakých šancí dostanou, on nás zachrání. Znovu předvedl důležité zákroky,“ chválil zkušený obránce.

Devětatřicetiletý Buffon jeho slova potvrdil i ve středu, kdy vynuloval Monako - nejofenzivnější tým v Evropě. Monako vyšlo gólově na prázdno na domácím hřišti po roce a půl.

„Hráli jsme přesně tak, jak jsme potřebovali. Byl to od nás výborný výkon, díky kterému jsme se přiblížili našemu cíli. Teď musíme dál makat,“ nabádá Buffon.

„Nám chyběla zkušenost, ale i klid v zakončení. Šancí jsme měli dost, ale neproměnili jsme,“ litoval osmnáctiletý útočník domácích Mbappé.

Teenager z Monaka táhl překvapení soutěže v úvodu vyřazovací fáze. Jako první hráč v historii vstřelil gól ve všech zápasech osmifinále i čtvrtfinále. Boj proti Juventusu už byl však - stejně jako pro celé Monako - nad jeho síly.

„Stál proti nám jeden z nejlepších týmů v Evropě,“ smekl další z mladých monackých fotbalistů Bernando Silva. Také on před odvetou říká, že „ve fotbale není nic nemožné“.

Jenže aby současný Juventus prohospodařil dvougólový náskok na vlastním stadionu, to zní samo o sobě dost bláhově.