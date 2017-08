Slovácko i Zlín hrají Juniorskou ligu z donucení, raději by třetí ligu

„Byli bychom raději, kdybychom mohli hrát Moravskoslezskou ligu,“ shodnou se zástupci obou klubů.

Důvod je prostý: „Není to úplně mužský fotbal,“ pronesl kouč zlínského týmu Jan Jelínek.

„Říkám tomu prodlužování dorosteneckého věku,“ přisadil si jeho slovácký kolega Pavel Němčický.

Když Juniorské liga vznikla, Zlín se odmítl zapojit. Preferoval Moravskoslezskou fotbalovou ligu (MSFL). Slovácko novinku zkusilo, po třech sezonách ale raději juniorský výběr rozpustilo a ponechalo si celek ve třetí lize.

„Juniorskou ligu jsme látali, bylo to úplně bez úrovně, soustředili jsme se na MSFL,“ vzpomíná Němčický na éru, kdy měl hradišťský oddíl tři výběry „dospělých“.

Teď se muselo podle nařízení Ligové asociace do soutěže znovu začlenit, do dobrodružství se třemi týmy už ale nešlo. „Nedali bychom to počtově,“ vysvětluje Němčický.

Také Zlín musel třetiligovou rezervu zrušit. Juniorská liga je pro Fastav naprostou neznámou.

„Nevíme, co od ní očekávat, jak budou vypadat další týmy. MSFL byla kvalitní soutěž, Juniorskou ligu můžeme hodnotit až po podzimu,“ pravil Jelínek. „Pokud by ale měli soupeři takovou úroveň jako Slovácko v prvním kole, pro mladé hráče by byla přínosem,“ vrátil se Jelínek k derby, které jeho tým prohrál na vypůjčeném hřišti ve Spytihněvi vysoko 0:4.

Výsledky v soutěži jsou divoké - Zlín ve druhém kole remizoval 2:2 v Brně, Slovácko doma přestřílelo Ostravu 4:3. Skóre odpovídá tomu, že o nic nejde.

„V dorostenecké lize hrají kluci kolikrát o záchranu a najednou výsledkový tlak zmizí,“ prohodil šéftrenér zlínské mládeže Marek Kalivoda.

Regionálním klubům se nezamlouvá ani model soutěže. Původně mělo složení kopírovat první ligu, nakonec se ale hraje s dvaceti účastníky ve dvou skupinách - české a moravské.

„Rozdělení mi vadí nejvíce. Navíc došlo ke změně měsíc před startem. Soutěž měla mít jiný rozměr. Je to lepší kvůli cestování, ale přijdeme o konfrontaci s českými týmy,“ štve Jelínka.

Na tu dojde v minimalistické verzi až v jarní devítikolové nadstavbě. Ve skupině A bude hrát prvních šest klubů Čech a první čtyři z Moravy. Ve skupině B zbývající mužstva.