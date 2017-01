Napřed musím dokázat, že mám právo pásku nosit, míní zlínský Jugas

„Možná mi to spadne do klína,“ povídal Jugas po prvním zápase zimní přípravy. „Pro mě to bude ale pořád stejné. Jenom budu mít pásku na ruce. Nic se nezmění.“

Něco se přece jen změní. Přejde na něho větší zodpovědnost za kabinu. „Napřed budu muset dokázat, že mám právo pásku nosit. Pokud mě budou kluci chtít a budu mít na to výkonnost, tak se odpovědnosti nezříkám.“

Páník: Kuba je vůdčí typ

O nové volbě kapitána však trenér Zlína Bohumil Páník neuvažuje: „Kuba je vůdčí typ, nebudeme do toho sahat.“

Svůj názor by ale možná mohli ve Zlíně přehodnotit. Hrozí, že v létě o svého klíčového borce přijdou. Od návratu Fastavu mezi elitu tým ztrácí každý půlrok kapitána ve prospěch špičkových týmů tuzemské ligy. Po Železníkovi (Slavia), Poznarovi a Hájkovi (oba Plzeň) by tak byl Jugas čtvrtým v řadě.

„Všiml jsem si toho. Pokud by to vydrželo, bylo by to pro mě osobně pěkné. Ale teď na to nemyslím. Máme půl roku na to, abychom udrželi čtvrté místo a postoupili do pohárů. To je cíl, až pak můžu myslet na něco lepšího,“ nezaobírá se momentálně Jugas úvahami o přestupu.

V prosinci přitom prosákla informace, že o 24letého univerzálního obránce schopného hrát i na pravém kraji defenzivy stojí Sparta Praha. A Jugas zprávy o zájmu nejslavnějšího českého klubu zpětně potvrzuje.

„Jednání probíhala přes manažera. Prý to bylo vázané na trenéra, který měl jít do Sparty. Ale co je na tom pravdy, netuším,“ zmínil Jugas jméno libereckého trenéra Jindřicha Trpišovského, který ale nakonec zůstal pod Ještědem.

I proto nijak nelituje, že pokračuje ve Zlíně. S nadhledem vzal také prohlášení klubu, že Hájkovým transferem padá jeho případný přestup. „Vzhledem k tomu, že nedošlo k žádnému otevřenému jednání se Spartou, jsem vůbec nepočítal s odchodem. Jsem tady a jsem tady ve Zlíně rád,“ zdůraznil odchovanec oddílu.

V Hájkovi však ztratil letitého spoluhráče. Trenéři je spojili dohromady už v mládežnickém centru na Vršavě, a přestože se jejich fotbalové osudy na chvíli vydaly jiným směrem, vyrostli posléze v mateřském klubu v jednu z nejlepších stoperských dvojic první ligy.

Opustila mě fotbalová dívka

„Byli jsme spolu dlouho a šlapalo nám to. Byla to taková moje fotbalová dívka, která mě teď opustila,“ líčí Jugas. Kamarádův přestup ho nezaskočil. „Bylo to velmi pravděpodobné. Končila mu za rok smlouva. V duchu jsem s tím počítal. Přeju mu to a doufám, že se mu bude dařit,“ vzkázal na západ Čech.

Teď si musí zvykat na nového spoluhráče. Klub si jako náhradu za Hájka vyhlédl srbského stopera Zorana Gajiče.

„Vím, že působil v Bohemce, párkrát jsme proti sobě nastoupili. Také je levák. S češtinou je na tom stejně jako všichni naši kluci z Balkánu. Rozumí, domluví se. Doufám, že nám to také sedne,“ přeje si Jugas.

Zlínská premiéra Gajičovi nevyšla, podepsal se pod oba góly soupeře. Jugas měl ale pro spoluhráče pochopení: „Sám ví, že udělal dvě chyby. Byl to jeho první zápas. Je příprava, jsou těžké podmínky, takže bych z toho nic nevyvozoval.“

Zlínský fotbalista Jakub Jugas (vpravo) se raduje se spoluhráčem Tomášem Hájkem z gólu v zápase s Příbramí.

Nováčkovské povinnosti s kapitánskou páskou se však Gajič nezbavil. „Musíme nabrat do pokladny nějaké peníze,“ culí se Jugas.

Posilování týmu hodnotí kladně. „Když to vezmu proti minulému roku, tak teď máme skoro všechny posty zdvojené a konkurence nutí každého pracovat ještě více. Už je to vidět, tím se můžeme posouvat výše,“ ví vicemistr Evropy do 19 let z roku 2011.

Nejen Jugase zaujal testovaný útočník Nicklas Jensen. „Říkal jsem si, jak bude vypadat hráč z třetí dánské ligy, a příjemně překvapil. Šikovný hráč, levák, rychlý, dal dvě branky. Uvedl se výborně, teď musí pokračovat dále.“

Nevěřím, že by Vukadinovič týmu záměrně škodil

Nepříjemně ho naopak překvapil Vukadin Vukadinovič, který si chce vyvzdorovat přestup do Slavie. Zlín ale jednání zastavil a srbský záložník naznačil, že tak může ztratit na jaře motivaci.

„Myslím, že se unáhlil. Pokud zůstane, věřím, že bude dělat všechno pro to, aby dokázal všem, že na to má, že může odejít v létě. Škodil by jenom sám sobě a týmu. A pokud by týmu škodil, srovnali bychom si ho,“ ujistil Jugas.

Ve Zlíně se nechtějí rozhodit před jarním útokem na evropské poháry. Šanci živí v lize i Mol Cupu.

„Poháry ve Zlíně třeba nikdy tak blízko nebudou. Jestli to zvládneme, bude to velký úspěch pro klub a pro všechny lidi kolem.“ A u toho chce Jugas být.