Otec a syn. Weberové vědí, že to v Karviné nebudou mít lehké

„Tehdy mě vůbec nenapadlo, že by to mohla být pravda, ale situace v Brně se kolem Tomáše tak nějak vyvinula, že byl volný,“ řekl Weber. „V klubu jsme se o jeho příchodu bavili, ale u jednání jsem nebyl, protože v tu dobu jsme byli na soustředění v Turecku.“

Tomáš Weber podepsal v Karviné smlouvu na tři a půl roku. „Pro Karvinou má cenu, aby přišel na delší dobu, aby se adaptoval a Karviná si ho připravila na pozdější dobu,“ uvedl Jozef Weber.

Tomáš Weber

Jak se kouč staví k jeho příchodu? „Pokud mám být upřimný, tak moc rád nejsem. Kdyby se jmenoval Franta Koubek a znal jsem jeho fotbalové schopnosti, tak bych byl rád, že je tady, protože do budoucna může být příslibem, ale s handicapem, že je můj syn, to budeme mít oba složitější. Ale pokud bude poctivě pracovat, tak nebude žádný problém.“

To si uvědomuje i Tomáš: „Jsem na to připravený. Přece jen to je můj otec, ale oba víme, že se ke mně nebude chovat jinak než k ostatním hráčům. Z toho obavy nemám.“

Jozef Weber upozornil, že první liga už není divize, kde příbuzenské vztahy v mužstvu nemusejí být problémem. „Jestli lidé v Karviné uvidí, že Tomáš bude poctivě pracovat, tak se nemá čeho obávat on ani já. Pokud by to bylo obráceně, tak... už jsme se zbavili jiných hráčů,“ usmál se kouč.

Dvacetiletý Weber nastoupil v minulém přípravném utkání s Opavou (2:2). „Nechci říct, že má nulovou šanci, aby hrál na jaře v lize, ale moc dobře ví, že to se mnou nebude mít lehké. Hlavně by byla hloupost, abych ho hned bral do sestavy. Jeho chvíle, doufejme, přijdou. Fotbalový je, ale v některých činnostech potřebuje přidat. Musíme mu dát čas.“