Ten smutnější Šural: Brno hrálo za hranicí možností

„Prostě jsme v tomhle počasí a na tomhle hřišti nedokázali hrát rychle, nebyli jsme nebezpeční. Nějaké centry tam létaly, ale bylo toho málo a šancí bylo ještě míň,“ soukal ze sebe brněnský odchovanec.

Proti Zbrojovce se viditelně snažil. Občas si zaběhl hluboko do středu pole, aby se zapojil do kombinace. Ale ani on nevybředl z letenské mizérie. „Brno nás ničím nepřekvapilo. Očekávali jsme, že budou bojovat a hrát za hranicí svých možností. A předvedli to, co předvést museli, aby měli šanci na výhru,“ povídal 26letý Šural.

Právě český reprezentant se smolně přimotal k první brněnské trefě. Na Pilíkovu standardku si naskočil domácí Polák, po jehož teči putoval míč na Šuralovu hlavu. A poté rozvlnil síť... „Měli jsme si rozebrat hráče. Já byl s jedním stoperem, ale přede mnou to volný hráč lízl a spadlo to do brány,“ pokrčil rameny smutnější Šural.