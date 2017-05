Kdybych se Sigmy nevzdal, tak nepřežije, glosuje Lébr své rozhodnutí

„Akcie jsem přepsal, závazky mi ještě neuhradili, ale smlouvy jsou podepsané, a až to projde administrativou, mělo by to být dokončeno,“ řekl MF DNES.

S jakými pocity klub opouštíte?

Když spočítám všechny peníze, které jsem tam dal nebo sehnal, tak jsem skoro na 300 milionech. Jen za akcie jsem v součtu zaplatil 97 milionů. Že bych z toho byl zrovna natěšený, to ne, ale respektuju, že to byl požadavek radnice. Prostě jsem Sigmě věnoval 97 milionů plus jsem jí odpustil dalších skoro deset. Dal jsem jim docela velký dárek.

Přitom fanouškům se nelíbilo, že jste klubu půjčoval na úrok.

Tohle mi vždy připadá směšné. Nikdy jsem žádný úrok nedostal.

Sigma nebyla pro vás zrovna výhodný byznys.

To nebyl byznys, ale srdeční záležitost. Sigma ústy akcionáře, města, řekla, že už nechce, abych tam dál byl, tak se na mě obrátila řada dalších klubů, ať jdu k nim. Říkám jim, že jsem sigmák, ale oni, že se ke mně budou chovat líp. Ten odchod byl obchod. Kdybych to neudělal, tak Sigma nepřežila.

Teď přežije?

Nevím, jestli mají toho, kdo jim dá peníze. Pokud ne, tak je to opravdu velký hazard se Sigmou.