Uvidím, jestli dostanu nějakou nabídku na práci, říká Jinoch

Obránce Urdinov v Jihlavě končí, odejde do Zlína? Trojice zahraničních fotbalistů Yani Urdinov, Augusto Batioja, Marin Popovič. A společně s nimi Petr Tlustý. Těmto čtyřem hráčům by podle informací MF DNES měla po stávající sezoně vypršet aktuální smlouva s prvoligovým FC Vysočina. Kádr jihlavských fotbalistů s určitostí opustí Urdinov. Šestadvacetiletý krajní obránce MF DNES potvrdil, že chce zkusit štěstí jinde. „Byl jsem v Jihlavě rok a půl, líbilo se mi tu a cítil jsem se čím dál lépe. Teď si ale myslím, že je čas udělat další krok ve své kariéře,“ uvedl Urdinov. Se modrožlutými barvami FC Vysočina se rozloučí v dnešním utkání v Plzni. „Myslím, že nejdůležitější je, že zůstáváme v první lize. To byl náš cíl,“ říká fotbalista s belgickým i makedonským pasem. „Zápas v Plzni už bude jenom příjemnou záležitostí, protože už jsme v klidu, můžeme hrát bez tlaku a chceme odvést dobrý výkon. Rád bych předvedl to nejlepší, co můžu, a poděkoval tak klubu za šanci, kterou mi dal,“ vzkazuje Urdinov. Ten podle vlastních slov má nabídky od klubů z Česka i ze zahraničí. Spekuluje se o jeho přestupu do Zlína, s nímž by si mohl v příští sezoně zahrát Evropskou ligu. „To by byla zajímavá výzva. Ale na nějaké závěry je ještě brzy. Ještě nás čeká jeden zápas. Po něm si s agentem sedneme a vyhodnotíme, co je pro mě nejlepší,“ nechává vše otevřené Urdinov.