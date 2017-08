Slávisty štvalo zdržování. Rozhodčí se s námi moc nebavil, řekl Hušbauer

Byl to devátý slávistický pokus postoupit mezi fotbalovou smetánku, povedlo se to jen jednou.

„Jasně, že je to zklamání. Všichni cítíme, že jsme přes takového protivník měli jít dál,“ krčil rameny Hušbauer, když po zápase předstoupil před novináře.

Doznívala v něm zloba na soupeře, který v Edenu tahal čas, zdržoval. Na bránu Slavie ani jednou nevystřelil, jeho hráči polehávali, hru kouskovali. Mohli si to dovolit, protože měli nahráno.

„Měli dobrých deset minut, dali dva góly, ale že by jinak byli v něčem lepší? Možná nám ukázali, jak se dobře leží na zemi,“ pokračoval Hušbauer.

Samozřejmě nebyl jediný, komu opakovaná ošetřování či zdlouhavé rozehrávky vadily. „No já tam z toho chytal nervy,“ přiznal spoluhráč Jan Bořil. A ani Jaroslav Tvrdík, slávistický šéf, nebyl podle svého příspěvku na twitteru klidný.

„Simulace i zdržování APOEL je nechutná fraška, která s fotbalem nemá nic společného. Rozhodčí dávno měl vylučovat. Ostuda,“ napsal.

„Rozhodčí se s námi moc bavit nechtěl, spíš si to řídil sám, jen pořád říkal, že nastaví, že s tím nic neudělá,“ přiblížil Hušbauer, jaká byla komunikace se srbským sudím Mažičem, který hráče Nikósie za nesportovní chování netrestal.

„Asi je logický, že zdržovali. Ale třikrát nosítka? To už je dost. To už by měla být zlomená noha... nevím, proč to rozhodčí toleroval. Možná měl víc nastavit? Těžko říct, ale určitě se na to nechci vymlouvat,“ poznamenal Hušbauer.

Byť byla Slavia podobně jako ve druhém poločase na Kypru lepší, gól znovu nevstřelila. „Dali jsme do toho všechno. Na začátku se nám povedlo nastartovat fanoušky, dostali jsme soupeře pod tlak, ale ten gól bohužel nepadl. Zase nám chybělo trochu víc klidu, byli jsme zbrklí,“ mrzelo Hušbauera.

„Ale ani Evropská liga není špatná soutěž,“ hledal slávistický záložník pozitiva. Jasně, do Edenu nepřijedou vysnění soupeři jako Real Madrid nebo Manchester United. Ale i v „béčkové“ evropské soutěži jsou letos slavné kluby: Arsenal, AC Milán, Lyon...

„Po letech jsme v Evropě a můžeme za to být rádi. Evropská liga nás může nakopnout, můžeme tam posbírat i víc zkušeností než v Lize mistrů, která je přece jen ještě o level výš,“ myslí si Hušbauer.

S kým se budou během podzimu slávisté v základní skupině potkávat, rozhodne páteční los.