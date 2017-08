Posil je dost. Pořád nám trochu vázne komunikace, říká Hušbauer

Slavia soupeře z Vysočiny v Edenu porazila 2:0. Dobrý výkon ale předvedla jen v prvním poločase, kdy dala oba góly. „Druhý poločas už byl z naší strany takový nic moc. Proti silnějším soupeřům by se nám to mohlo vymstít,“ tuší Hušbauer.



Sám už v šesté minutě napnul síť proměněnou penaltou, i když byl na hřišti exekutor číslo jedna Milan Škoda.

Proč jste kopal tentokrát vy?

Viděl jsem, že byl na Milana faul. Když si bral balon, tak jsem se zeptal, jestli to i tak chce kopat a on mi řekl, ať si to klidně vezmu.

Hušbauer s novou smlouvou V pátek večer po výhře nad Jihlavou oznámil šéf Slavie Jaroslav Tvrdík na twitteru, že Josef Hušbauer prodloužil v Edenu smlouvu. Klub navíc definitivně potvrdil příchod slovenského záložníka Miroslava Stocha, který odpovídal novinářům.



Takže je z vás nový penaltový exekutor?

Ne, to ne. Příště to zase nechám na Milanovi. Věřím mu stejně jako celý tým.

Váš gól byl nakonec vítězný, ale ve druhém poločase jste soupeře pustili až nečekaně do hry. Čím to bylo?

Určitě jsme chtěli vyhrát po lepším výkonu. Možná jsme šetřili síly na úterý na APOEL, ale proti silnějšímu soupeři by se nám to mohlo vymstít.

Trenér Šilhavý tentokrát výrazně sestavou nemíchal. Do hry poslal víceméně nejsilnější možnou jedenáctku. Překvapilo vás to?

Je to tak lepší, protože se potřebujeme sehrát, trochu sestavu ustálit. Navíc jsme měli dlouhý týden, žádný zápas, takže jsme byli odpočatí. Je začátek sezony, není potřeba se šetřit.

Posily proudí do týmu dál. Proti Jihlavě poprvé nastoupil obránce Sobol, záložník Stoch by mohl hrát už v úterý. Nevadí, že přicházejí už v rozjeté sezoně?

Těch posil je celkem dost, co si budem povídat. Určitě je těžký se sehrát, když přijde tolik hráčů. Proti Jihlavě jsme byli v základu ve hře jen čtyři Češi, zbytek cizinci. Takže je pořád znát, že ta komunikace občas trochu vázne. Ještě to chce čas.

Jaký jazyk je tedy teď ve Slavii ten „úřední“?

Snažíme se mluvit česky, ale spoustu lidí je tu krátce, takže to není úplně optimální. Je důležité, aby cizinci uměli alespoň základní pokyny na hřišti, jinak se domluvíme anglicky. Hlavní jsou však výkony na hřišti, které se budou, věřím, zápas od zápasu zlepšovat. Teď nás čeká důležitý zápas proti Apoelu, ke kterému musíme rozhodně přistoupit líp než ve druhé půli proti Jihlavě.

S jakým cílem na Kypr pojedete?

Chceme venku vstřelit gól, což je samozřejmě cíl vždycky. Určitě začneme ze zabezpečené obrany, abychom co nejdéle drželi remízový stav. Ale nebudeme jen zalezlí, nebudeme jen bránit. Chceme hrát dopředu.