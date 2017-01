Mourinho se kabonil kvůli penaltě. Neprohráli jsme, bylo to 1:1, tvrdil

Zápas skončil pro Mourinhův tým porážkou 1:2, která po vítězství 2:0 v prvním utkání stačila na postup. Jenže portugalský kouč se s prohrou nechtěl smířit a po utkání novinářům s kamenným výrazem ve tváři tvrdil, že z jeho pohledu zápas skončil remízou.

„My jsme neprohráli, bylo to 1:1. Viděl jsem jen dva góly: Pogbův a ten jejich po hezké akci a centru,“ prohlásil. „Skončilo to 1:1, jsme pořád neporažení. Devatenáct zápasů bez porážky, to je úžasné.“

Tady se Mourinho v každém případě přepočítal, protože i kdyby zápas s Hullem skutečně skončil nerozhodným výsledkem, trvala by neporazitelnost Manchesteru „jen“ osmnáct utkání.

Co ale prostořekého trenéra přimělo, aby popíral soupeřovo vítězství? Penalta, díky které šel Hull do vedení 1:0.

Ta se nezdála už hráčům na hřišti, kteří se chytali za hlavu a divili se, co že to sudí Moss píská. Zdálo se, že se v pokutovém území srazili dva hráči Hullu, až opakovaný záznam odhalil, že jednoho z nich lehce postrčil obránce Rojo.

Přísné rozhodnutí se Mourinhovi nelíbilo a soudě podle zachmuřeného výrazu ve tváři mu pokazilo dojem z postupu i oslavu 54. narozenin, které měl právě ve čtvrtek. Sporný moment ani raději nechtěl příliš komentovat, rozhovor pro televizi SkySports sám ukončil po půl minutě.

„Choval jsem se na lavičce slušně, rozhodčí mě nevyhodil, nedostanu žádný trest. Takže ani teď se k tomu nebudu vyjadřovat,“ prohodil stroze. „Měli jsme hru totálně pod kontrolou, ale pak se stalo něco, co zápas otevřelo.“

United si i tak poradili: po přestávce vyrovnal Pogba a postup jim nevzal ani vítězný gól Hullu, který v závěru po rychlé akci vstřelil Niasse. Mourinhův tým si zahraje finále, které je na programu za měsíc ve Wembley a soupeřem bude Southampton.

I v téhle souvislosti si Mourinho neodpustil rýpnutí, tentokrát na adresu Jürgena Kloppa, kouče Liverpoolu. Jeho tým právě se Southamptonem vypadl v semifinále a německý trenér si postěžoval, že vítr, který při utkání foukal, byl „hodně divný“.

„Asi bude foukat vítr, takže to budeme mít těžké,“ říkal ironicky jeho rival. A už vážněji dodal, že si nemyslí, že Manchester bude proti Southamptonu favoritem: „Je jedno, s kým hrajeme. Myslím, že favoriti nebudeme proti nikomu.“



S Mourinhem prostě nikdy není nuda. Jak asi bude mluvit po finálovém zápase?