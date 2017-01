Vyloučení a konec? Kapitán Terry nemá v Chelsea místo, zvažuje hostování

Už před rokem se zdálo, že Terryho dny v Chelsea jsou sečtené. V zimě mu klub oznámil, že nedostane novou smlouvu, což zkušený obránce těžce nesl.

„Pohádka se nekoná, kariéru neukončím v Chelsea,“ říkal tehdy zklamaně. „Ptal jsem se vedení, jestli se mnou počítají i pro další ročník, a bohužel jsem slyšel, že ne. Trvalo mi pár dní, než jsem to vstřebal.“

Jenže nakonec se všechno vyvrbilo jinak. Šéfové Chelsea si původní rozhodnutí rozmysleli, přimluvil se i kouč Antonio Conte, který už věděl, že od léta londýnský tým povede on. A tak Terry tak podepsal nový roční kontrakt.

„Mám obrovskou radost, všichni vědí, že jsem Chelsea oddaný skrz naskrz,“ radoval se urostlý chlapík, který pomohl vybojovat triumfy v Lize mistrů a Evropské lize, čtyři ligové tituly, pět Anglických a tři Ligové poháry.

Teď by rád přidal další titul, Chelsea má k němu pod Contem výborně našlápnuto. Jenže sedmatřicetiletý Terry se na hřiště moc často nedostane, v lize nastoupil zatím jen pětkrát. A když dostal o víkendu šanci v FA Cupu proti Peterborough, nechal se zbytečně vyloučit a dostal trest na tři zápasy.

Nedá se vyloučit, že to bylo to poslední, co na hřišti v tmavě modrém dresu udělal.

Odcházet se mu sice nechce, rád by byl na jaře u toho, až bude vrcholit boj o titul. Jenže zároveň by rád hrál. Proto souhlasil, že se ke konci týdne sejde s Eddiem Howem, trenérem Bournemouthu. Ten by Terryho rád přivedl na hostování do konce sezony.

Tohle Bournemouth umí. Ač za sebou nemá slavnou historii a v Premier League je teprve druhým rokem, dokáže přitáhnout zajímavé hráče. V létě nečekaně získal - také na hostování - Jacka Wilshera, anglického reprezentanta z Arsenalu. Tenhle tah se vyplácí, tak proč nezkusit další velké jméno?

Navíc si Chelsea právě z Bournemouthu stáhla z hostování nadějného stopera Nathana Akého. Tím vznikl ve středu obrany přetlak, naopak Bournemouth musí tuhle pozici rychle vyřešit. Proto vypadá Terryho příchod jako rozumné řešení pro všechny strany.