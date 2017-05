Ústecký kouč: Úspěch to není. Ale finiš nás ještě může zvednout

„Na úvod jara jsme chytili čtyři soupeře z vršku tabulky, udělali jsme z té série jen bod a to nás zabrzdilo. Pak už se to těžko chytalo. Odnesl jsem si z toho určité poznatky, na čem pracovat, abychom byli úspěšnější,“ myslí už Skála na příští sezonu.

V té letošní si kouč hlavně na jaře moc radosti neužil. Ústí vyhrálo na jaře zatím jen dvakrát a v tabulce je dvě kola před koncem desáté, docela daleko za 6. místem, které si předsevzalo.

„Nebudeme se nic nalhávat, nic úspěšného to nebylo. Ale ty poslední dvě kola nám mohou ještě pomoci,“ věřil trenér po poslední bitvě, v níž Ústí doma uhrálo remízu 2:2 s již jistým vítězem 2. ligy Olomoucí.

„Kluci zaslouží pochvalu za to, že zlepšili výkon proti poslednímu duelu ve Varnsdorfu. Věděli jsme, že záchranu máme už jistou, takže jsme se trochu uvolnili. Už to nebyla hra pod nějakým stresem. Hlavy jsme měli čistější a tak to taky vypadalo.“

Dvěma góly se zaskvěl obránce Michal Zeman a kouč pro něj měl jen slova chvály. „Na obránce má super timing a naprosto skvělý výběr místa.“

Poslední dva zápasy hraje Ústí ve Znojmě a doma s Frýdkem. „Chceme ještě urvat nějaké body a posunout se výš,“ plánuje Skála.