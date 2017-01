Pardubický stoper Piroch by se rád předvedl i v play-off Tipsport ligy

Z duelu v Ohrazenicích měl Jiří Piroch nezávisle na výsledku veskrze pozitivní dojem. „Sice jsme dostali jeden gól, ale myslím, že jsme se s tím popasovali dobře, hlavně po taktické stránce,“ mínil 21letý obránce. „Byl to náročný zápas. Soupeř z první ligy - je to rozdíl oproti tomu, co hrajeme my,“ doplnil fotbalista.

První poločas byl vyrovnaný; klidně jste mohli jít i do vedení, protože Dominik Fusek měl hned zkraje málem gólovou hlavičku. Ale na začátku druhého vás Dukla zmáčkla, že?

Šli jsme do toho s tím, že budeme hrát zodpovědně odzadu a spíš čekat na nějaké zaváhání soupeře. Škoda, že to tam Domino (Fusek) neuklidil, taky by to mohlo vypadat jinak, kdybychom hned vedli 1:0. A ta druhá půle... Tam bylo vidět, že jsou o „level“ výš.

Při jediné trefě hostí brankář Milan Knobloch úspěšně zasáhl proti první střele, ale na další už nestačil. Kde vznikla chyba?

Začalo to tím, že šel dlouhý balon za nás, což by se nemělo stávat. Měli bychom si to ohlídat a odcouvat to. Bohužel se to nestalo. Milda chytil první střelu a u té dorážky bylo štěstí, že se to odrazilo k soupeři. Naopak smůla pro nás.

Jak se na hřišti vypořádáváte se silným mrazem?

S tím se musí v zimní přípravě počítat, to je normální.

Předchozí zimy tak drsné nebyly...

To je pravda. Ale řekl bych, že se s tím vyrovnáváme v pohodě.

Byl to váš třetí zápas za Pardubice. Jak se vám to tu zamlouvá?

Líbí se mi tu moc, je tu fakt supr parta, zapadl jsem, kluci mě berou.

Cítíte, že vám chce trenér Krejčí dopřát opravdu solidní šanci se ukázat?

Určitě. Třetí zápas za sebou jsem odehrál celý. Uvidíme, jestli si zahraju o víkendu v Tipsport lize. Doufám, že jo, abych se mohl ještě předvést.

Mužstvu jste pomohl k postupu do Final Four, takže by bylo zvláštní, kdyby vás trenér vůbec nepostavil. Jak se na závěrečný turnaj této soutěže těšíte?

Moc. Zimní Tipsport ligu hraju poprvé, je to i prestižní, chceme postoupit do finále. Do semifinále s Popradem (v sobotu od 13.30 v Mladé Boleslavi) dáme maximum.