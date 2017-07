Fotbalový Hradec přivábil posilu na levou stranu, přichází Funda

Fotbal

Zvětšit fotografii Hradecká radost, ilustrační foto | foto: Marek Podhora, MAFRA

dnes 9:19

Konečně si trenéři druholigového Hradce Králové mohou mnout ruce nad první letní posilou týmu. A na post, kam to nejvíce chtěli: do obrany a ještě na její levou stranu. Od čtvrtka je členem hradeckého mužstva odchovanec českobudějovického fotbalu Jiří Funda. Dvaadvacetiletý levonohý záložník přichází přestupem se smlouvou až do léta 2021.