Balcárek jde z Hané do Znojma. Rodí se tam dobří trenéři, žertuje šéf

Když před dvěma lety kývl na znojemskou nabídku, jako trenérský zelenáč pronesl: „Myslím, že to není špatná štace. Nebo mi to budete vymlouvat?“ Radim Kučera se nemýlil.

Ze Znojma udělal přízrak druhé fotbalové ligy, který se loni až do posledních kol bil o postup do nejvyšší soutěže. I v letošní sezoně, kterou Kučerův soubor po nedělní porážce 0:3 v Ostravě zakončil na šesté příčce, opět trápil slavnější a protřelejší soupeře. Jenže včera si 43letý kouč, jenž loni v zimě dostudoval trenérskou profilicenci, ve Znojmě sbalil věci. A vyrazil jednat o své prvoligové budoucnosti, jasno by chtěl mít do středečního odletu na dovolenou do Egypta.

Znojemští fotbalisté dlouho oficiálně bez vládce střídačky nezůstali. Kučerovým nástupcem se včera stal Jiří Balcárek, jenž Uničov v MSFL s předstihem dovedl k postupu do druhé ligy.

„Byl pro nás už tématem před třemi lety, už tehdy jsme ho zvažovali,“ přibližuje šéf 1. SC Znojmo Ota Kohoutek. „Prokázal, že dokáže koncepčně pracovat, potvrzoval to výkony a výsledky s Uničovem. Jsme přesvědčení, že naváže na práci, kterou tady zanechal pan Kučera,“ dodává.

Sázka na 44letého Balcárka, jenž coby ligový fotbalista odkopal za Olomouc 124 duelů, nebyla překvapivá. Ne z důvodu, že se o něm spekulovalo už před koncem druholigové soutěže.

Jako by z Olomouce byl prokopaný trenérský průplav do Znojma.

Z Hané připlaval po Leoši Kalvodovi, Oldřichu Machalovi a naposledy i Kučerovi další velitel střídačky, jehož srdce tíhne k Sigmě. „Už mi říkalo několik lidí, že máme slabost pro olomoucké trenéry,“ pousměje se Kohoutek. „Není to tak, že se díváme pouze do olomouckého regionu. Koukali jsme na jeho trenérský progres, bavili jsme se o směru a o práci, kterou by tady chtěl dělat. A přesně zapadá do našich not,“ vysvětluje znojemský boss. „Nazval bych to náhodou. Ale dobře, asi se tam rodí dobří trenéři,“ žertuje Kohoutek.

Ve Znojmě by nadále rádi pucovali fotbalové talenty, které objeví v nižších soutěžích nebo ve vlastní líhni. Zkušenosti jim budou dál předávat David Helísek nebo Radek Mezlík. Oba defenzivní harcovníci nedávno s klubem prodloužili kontrakt.

„Jsou to praví lídři v mimofotbalovém soužití. Vytvářejí pozitivní atmosféru v kabině,“ cení si třicátníků Kohoutek. „Také evidujeme nějaké nabídky na mladší hráče. Ale nerad bych, aby to dopadlo jako v minulém roce, kdy byly velké změny. Kádr zůstane z 90 procent pohromadě, k tomu si chceme vytipovat dva mladší perspektivní hráče, eventuálně jednoho zkušeného,“ naznačuje šéf šestého týmu uplynulé druholigové sezony. „V soutěži byly hladovější týmy, větší města, která by si ligu zasloužila. Pro město, jako je Znojmo, je šesté místo sympatický výsledek.“