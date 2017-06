Pokyny moc nedávám, dívám se, jak hráč reaguje, líčí nový kouč Znojma

Možností, při kterých pozoroval, jak jeho svěřenci zvládají zápasový stres, měl už habaděj. Ačkoliv se tým sešel teprve minulé pondělí, v úvodních deseti dnech přípravy sehrál už čtyři duely.

Celkově jich Znojemští zvládnou do startu druhé ligy dvanáct, k tomu je čeká i vstup do českého poháru. „Ostatní týmy druhé ligy, jestli se nepletu, mají na programu šest až devět duelů. To my už teď odehrajeme skoro půlku sezony,“ glosuje Balcárek.

Nabitý letní program „podědil“. „Příprava se plánuje několik měsíců dopředu,“ říká trenér, který v uplynulé sezoně triumfoval s Uničovem MSFL. „Je to tak nastavené, ale kvituju to. Jinak to brát nemůžu.“

Znojmo po startu přípravy remizovalo 2:2 s celkem Amkar Perm. Na víkendovém turnaji Balcárkův tým padl 1:3 s druholigovým rivalem z Táborska, poté prohrál 1:2 po penaltách i se Sezimovým Ústím. Naposledy ve středu Jihomoravané podlehli 1:4 ligovému Slovácku.

A po úvodní cenné plichtě se soupeřem, který působí v nejvyšší ruské soutěži, se Balcárek spíš po zápasech mračí a zlobí. „Rozumím, že někdo zkazí přihrávku, nejsme stroje. Ale nemám rád odfláknutou práci, nebo když se hráč na něco vykašle, to bývám hodně naštvaný.“

Jako omluvu znojemský kouč nebere ani to, že hráči podstupují náročný letní dril s kupou duelů. „Vrátit se do svého prostoru, na to musí mít hráč sílu vždy. Až tam má čas se nějakým způsobem vydýchat,“ tvrdí trenérský nástupce Radima Kučery, který nově cepuje ostravský Baník.

Právě ligového nováčka Znojmo v sobotu vyzve v Kroměříži. „Únava se na nás nějakým způsobem projevuje, čtyři hráči mají menší zdravotní problémy a nemáme tak široký kádr jako třeba Slovácko, které proti nám poslalo dvě jedenáctky,“ konstatuje Balcárek.

Proti Baníku naopak poprvé využije vytáhlého útočníka Jakuba Yunise, jehož Olomouc poslala do Znojma na hostování. Balcárek by rád ještě sehnal urostlého stopera a defenzivního záložníka. „Vedení vnímá, že je v týmu nedostatek vysokých hráčů a kvůli tomu jsme měli problémy se standardními situacemi,“ podotýká Balcárek.

Na vychytání much bude mít kupu příležitostí, Znojmo ještě čeká osm přípravných bitev.