Kam s Jinochem? Ve vedení jihlavského fotbalu se chystá velký třesk

Pravděpodobné změny ve vedení FC Vysočina Zdeněk Tulis (26. března 1956)

Dosavadní ředitel klubu by měl podle informací MF DNES ve funkci skončit a nově se věnovat pouze záležitostem souvisejícím s rekonstrukcí stadionu. Milan Bokša (3. května 1951)

Svoji pozici by měl opustit také dosavadní sportovní ředitel jihlavského klubu, který by se nově mohl stát šéfem skautingu FC Vysočina. Josef Jinoch (5. listopadu 1967)

Generální manažer pro A-tým. Tak se oficiálně jmenovala nově zřízená funkce, kterou v závěru uplynulé sezony vykonával muž, jenž měl v posledních sedmi kolech jediný úkol: udržet FC Vysočina v lize. Svůj úkol splnil, namísto souběžné role hlavního trenéra by se však měl nově věnovat pouze řízení sportovního úseku.