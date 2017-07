Lengyel, Slepička, Zušťák. Jihočeské kluby z nižších soutěží loví osobnosti

V Písku zažil devět vydařených sezon. Stal se tváří zdejšího klubu, sázel jeden gól za druhým a letos na jaře i ve svých 42 letech nastupoval za B-tým v krajském přeboru. Vedle toho jako asistent pomáhal trenérovi Ondřeji Prášilovi s vedením třetiligového A-týmu. Jan Zušťák přišel do Písku z tehdy třetiligových Prachatic. Svými góly pomohl z krajského přeboru do divize a pak ČFL. Zažil s Pískem sestup i následný návrat do třetí ligy, a když bylo potřeba pomoci úzkému kádru, naskakoval do hry i v minulé sezoně.

Nicméně teď jako hráč v Písku končí. Definitivně. A vrací se do rodných Strakonic, kde s fotbalem začínal. Bude působit v týmu nováčka I. A třídy Junioru Strakonice. Jeho nový celek se po zániku strakonického klubu před několika lety prokousává fotbalovými soutěžemi ze dna vzhůru. Co rok, to krok výš. Teď se nechce zastavit a právě góly zkušeného forvarda se mu budou hodit.

„Kontaktovalo mě vedení strakonického klubu a myslím si, že dohoda byla poměrně jasná a rychlá. Rád jsem tu nabídku přijal,“ popsal Jan Zušťák, který předtím zvažoval nabídku z Vodňan z I. B třídy. Návrat domů však převážil.

Ze Strakonic Zušťák odcházel v 18 letech na vojnu a pak šel rovnou do Příbrami. Na rok se vrátil na Křemelku, když se tam hrála třetí liga, ale poté odešel do Prachatic a Písku. Do Strakonic se tak vrací po 13 letech.

V tuhle chvíli ještě není jisté, jestli bude v Písku pokračovat dál jako člen realizačního týmu. „S panem Nouskem jsme se bavili, že bych měl mít jako prioritu trénování v Písku a teprve pak hraní ve Strakonicích, ale musím ještě pořádně zvážit, jestli to všechno budu schopen i s prací zvládat,“ dodal Zušťák, kterého ještě v tomto týdnu čeká i operace kolene.

Zušťák není jediným známým fotbalistou, který může obléci dres některého z jihočeských týmů v nižších soutěžích. Zajímavé jméno by se mohlo objevit v Písku. Třetiligový tým vyjednává o příchodu Miroslava Slepičky.

Bývalý reprezentant nebo hráč Sparty Praha či Záhřebu strávil uplynulý rok v I. A třídě Středočeského kraje. V poslední době o sobě dal vědět hlavně tím, že začal zápasit při duelech MMA. „Je pravda, že jsme spolu v kontaktu a jednáme o jeho možném příchodu. Definitivně ale zatím nic dohodnutého není,“ upřesnil trenér Písku Ondřej Prášil.

Písek zahájí přípravu na nadcházející sezonu v pondělí. Podle Prášila by v tu dobu měla začít s týmem trénovat některá nová jména.

Divizní Jankov zapracoval na posílení obranných řad. Podařilo se mu přivést na soupisku exligového stopera Romana Lengyela, který před dvěma roky ukončil profesionální kariéru v budějovickém Dynamu.

Jenže posila to není okamžitá. Na červnové exhibici si totiž 38letý Lengyel přetrhl Achillovu šlachu. „Papírově je to náš hráč, ale je otázka, jestli vůbec někdy nastoupí,“ potvrdil manažer Jankova Pavel Beránek.

Další posilování jihočeských celků na sebe nenechá dlouho čekat. Po středečním zápase s Plzní začne kádr zužovat druholigové budějovické Dynamo. „Ve středu proti Plzni chceme dát stejnou minutáž hráčům jako doposud,“ podotkl trenér David Horejš, který má v tuto chvíli své hráče na soustředění v Třeboni. Nově se k týmu připojil i Petr Javorek, který naposledy hrával v Táborsku. V Plzni budou hrát Jihočeši od 17 hodin.

Stejně tak se dá předpokládat, že v nejbližší době bude zužovat kádr i Táborsko. To o víkendu prohrálo doma s Příbramí 0:1. V úterý dopoledne nastoupí v Praze na Strahově proti Spartě Praha.