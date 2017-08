Nuloví střelci. V Jihlavě vyhlížejí ofenzivního spasitele

Aktéři pátečního klání v Edenu, největšího fotbalového stadionu v republice, jsou už nachystaní. Do začátku utkání, které sleduje přímo na stadionu přes deset tisíc diváků a další tisíce u televizních obrazovek, zbývá několik málo vteřin.

Opřený o berle a na jedné noze zrovna přihopsal k jihlavské střídačce Michael Rabušic. Zraněný útočník, jenž okusil v minulosti italskou Serii A či národní tým a loni se vydal restartovat svoji kariéru na rodnou Vysočinu.

Nevypadalo to s ním z dálky zrovna optimisticky, že by právě muž, jehož trápí bolavá pata, měl být v brzké době jihlavským spasitelem. Alespoň jednoho takového zachránce do ofenzivy by teď Vysočina potřebovala jako sůl.

Jediné mužstvo bez gólu

Vždyť ve třech úvodních kolech nejvyšší soutěže nebyli svěřenci trenéra Ivana Kopeckého schopni vstřelit ani jednu branku. Zdůrazněme, že ze šestnácti ligových celků zůstali bez gólu jediní.

„Nejsme mužstvo, které si v zápasech vytvoří tolik šancí, aby si mohlo vybírat. Pokud to nebudeme proměňovat, nemůžeme pomýšlet na body,“ konstatoval po Slavii Ivan Kopecký.

Zoubele: Hrát proti Dannymu? Jako sci-fi Do útrob pražského Edenu se krátce po utkání fotbalistů Slavie s Jihlavou line zvuk oslavné děkovačky fanoušků sešívaných. Se svými oblíbenci si užívají radost z bezproblémového vítězství 2:0. Naopak hráči FC Vysočina se skleslými hlavami míří do kabin. Mezi nimi také defenzivní záložník Lukáš Zoubele. Muž, který se hned v páté minutě faulem ve vlastním pokutovém území nešťastně podílel na rychle inkasovaném gólu. A tedy i velmi brzké příležitosti pro úřadujícího mistra, jak rozhodnout utkání. Povězte, jak penaltová situace vznikla?

Domácí kopali rohový kop, ve vápně jsme se vzájemně drželi se Škodou. On je silový hráč, takže se mi trochu odpoutával. A jak jsem se ho snažil zachytit, tak jsem ho stáhl, čili asi penalta. Nebudu se na nic vymlouvat. Rozhodl penaltový zákrok celé utkání?

Nevím, jestli rozhodl, ale Slavia je silný mančaft. A když v páté minutě vede, tak ji to posadí na koně ještě víc. Pak padl gól na dva nula z brejku. Následně už to bylo hodně těžké. Ale nemyslím si, že bychom hráli ustrašeně. Špatný pocit z toho nemám. Zvýšila se atraktivita soutěže příchodem velkých jmen do Slavie?

Rozhodně. My se o tom bavíme v kabině, smějeme se tomu, ale v dobrým. To je skvělé, že si můžeme zahrát zápasy proti takovým hráčům. To je svátek. Buďte konkrétní: jaké pro vás bylo zahrát si například proti Dannymu?

Zrovna jsme se bavili před zápasem s Jirkou Krejčím, že to je jak sci-fi, že nám trenér bude říkat třeba: Ty budeš hlídat Altintopa, ty Dannyho. Za sebou máte tři zápasy, jediný získaný bod. Boj o záchranu asi bude těžký, viďte?

Největší problém je, že nedáváme góly. Třetí zápas bez gólu... Máme šance, i vyložené, ale nedáme je. To je úkol číslo jedna, abychom dávali góly. Teď máme pohárový zápas s Vyškovem, tak už se musíme prosadit střelecky, abychom se nějak chytli. Potom nás v lize čeká Plzeň, tedy další těžký zápas. Máme těžký los, ale každý holt hraje s každým.

Jihlava v Edenu podlehla úřadujícímu mistrovi 0:2. Po výborné první půli domácích to mohlo skončit i mnohem hůř, nicméně po přestávce už Jihlavští zvedli hlavy a mohli také snížit. Třeba když se míč dostal na malé vápno k Petru Hronkovi, ovšem ten trefil balon ve stoprocentní šanci tak špatně, že místo k bráně letěl spíš směrem do autu. „To musíme dávat,“ apeluje Kopecký.

Sám si je moc dobře vědom, že čím déle střelecké trápení bude pokračovat, tím více se to bude podepisovat na psychice samotných fotbalistů.

„Ulevilo by se nám, kdybychom tu branku už konečně dali,“ netají hlavní trenér. „Nechci sahat hráčům, kteří se do těch šancí dostanou, do svědomí. Určitě se snaží gól dát. Někdy stačí, aby to padlo na drn, a míč je v bráně, ani nevíte jak. Bohužel, my v každém zápase máme alespoň dvě šance, ale neproměníme je. To je náš problém,“ uvědomuje si kouč FC Vysočina.

O Hronka stojí Ostrava i Zlín

Pokud se navíc potvrdí informace deníku Sport, že by Hronek měl vyměnit dres za zlínský či ostravský, Jihlava by ztratila dalšího ofenzivního hráče. Kopecký jednání potvrdil: „Taky jsem to zaslechl, ale nevím, v jaké to je fázi. Já bych byl určitě radši, kdyby zůstal, mohl hrát a rozvíjet se. Čekám od něj nicméně ještě víc.“

A víc by si trenér dokázal jistě představit také bodů v tabulce. Za tři utkání mají Vysočinští jediný bod z bezbrankové remízy se Slováckem, navíc je před nimi v neděli doma od pěti vicemistr z Plzně. Není si tak třeba nic namlouvat, že náročný boj o záchranu svádí Jihlava prakticky už od začátku.

Byť Kopecký říká: „Myslím, že je ještě brzy se bavit o takových věcech. Samozřejmě si nechci dělat nějaké vzdušné zámky, bude to těžký boj. Zatím je ale brzo říkat, jak to bude vypadat.“

„Proč téma boj o záchranu?“

Totéž hlásil po utkání i levý bek Miroslav Keresteš. V týdnu přišel na roční hostování z Mladé Boleslavi a hned si odbyl v Edenu premiéru. Na otázku, zda se ukazuje, že boj o záchranu bude těžký, odpověděl nejprve otázkou: „Proč téma boj o záchranu?“ A pokračoval: „Odehráli jsme teprve třetí kolo. Máme doma zápasy, které musíme zvládnout. Soustředíme se teď na další utkání.“

Slovenský obránce toho v loňské sezoně za Boleslav odehrál málo. Ačkoliv pravidelně seděl na lavičce, dostal se celkem jen do tří zápasů. „Můj příchod do Jihlavy už se mohl uskutečnit v zimě, ale nedopadlo to,“ poodhaluje jednání Keresteš, který se tak dočkal až nyní. „Jsem každopádně rád, že jsem dostal v Jihlavě šanci. Potřebuji pravidelně hrát,“ podotýká.

Se svými novými spoluhráči teď prožije „britský“ týden. Kromě toho, že v neděli v 17 hodin sehrají Kopeckého svěřenci domácí utkání s vicemistrem z Plzně, ve středu od šesti ještě nastoupí do druhého kola Mol cupu na půdě Vyškova. Defenzivní záložník Lukáš Zoubele velí: „Tam už se musíme střelecky prosadit, abychom se chytli.“