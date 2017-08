Hrozila mi únavová zlomenina, říká Rabušic a žene Jihlavu proti Plzni

Se svými vleklými zdravotními trabli teď může bojovat, navíc s pomocí předního českého lékaře, fyzioterapeuta Pavla Koláře. Právě zkušený muž, který se v minulosti staral o prezidenty Václava Havla a Václava Klause, hokejistu Jaromíra Jágra, oštěpaře Jana Železného nebo běžkyni na lyžích Kateřinu Neumannovou, objevil příčinu současných Rabušicových problémů.

„Dostal jsem se k panu profesorovi Kolářovi, který přišel na to, že mám oteklou kost pod kotníkem,“ popisuje bývalý reprezentační útočník, jehož v létě trápily opakované bolesti paty. „Hrozila únavová zlomenina, měl jsem tam i zánět. A údajně to bylo vše od toho.“

Další postup určí rezonance

První verdikt byl jasný: ortéza, berle a kontrola po čtrnácti dnech. „Nyní mě čeká další rezonance, tak uvidíme, jaká bude prognóza,“ nastiňuje Rabušic. „Doufám, že to pomohlo, noha bude v pořádku a já pomalu začnu s tréninkem.“

Slůvko pomalu je klíčové. Fanoušci FC Vysočina by Rabušice rádi viděli zpátky na trávníku co nejrychleji. Jihlava totiž znovu nezvládla start do nového ročníku, po třech kolech má na spodku tabulky jeden bod. A navíc je posledním týmem v lize bez vstřelené branky.

„Na úvod jsme měli dva zápasy, v Karviné a doma se Slováckem, kde jsme určitě chtěli udělat více bodů. Což se nepovedlo,“ připomíná Rabušic venkovní porážku 0:2 a domácí bezbrankovou plichtu. „Přitom minimálně se Slováckem jsme měli vyhrát,“ uvědomuje si.

Nyní totiž tým kouče Ivana Kopeckého čeká těžká prověrka: minulý týden se Jihlava představila na Slavii, v neděli od 17 hodin hostí Plzeň. Hned po sobě tak narazí na dva nejlepší týmy minulé sezony.

„Přišly těžší zápasy a je to zase tak, že to budeme honit,“ mrzí Rabušice další zpackaný úvod sezony. „Je to už poněkolikáté, kdy jsme na začátku sezony na spodku tabulky. Nějaké zkušenosti s tím už máme, tak snad se z toho budeme schopni vyhrabat co nejdříve,“ přeje si.

Upřímně řečeno: Jihlavě by se teď hodně hodil malý zázrak, kterým by byl bodový zisk s Plzní. „Může se stát cokoli,“ věří Rabušic. „Myslím, že to bude podobný zápas, jako jsme hráli na jaře doma se Spartou. A tehdy jsme zvítězili,“ připomíná šokující výhru 1:0, která nastartovala závěrečnou jízdu už odepsané Jihlavy za záchranou nejvyšší soutěže.

„Takové zápasy nám svědčí více než nějaké dobývání,“ uvědomuje si Rabušic. „Můžeme jen překvapit a to nám může vyhovovat. Doufejme, že nějaký bod urveme.“

Plzeň je na úbytek sil zvyklá

Jihlava i Plzeň v tomto týdnu už jedno soutěžní utkání sehrály. Jenže zatímco Vysočina ve středu jen ve druhém kole domácího poháru MOL Cup (na hřišti třetiligového Vyškova zvítězila 4:1), Viktoria o den později ve čtvrtém předkole Evropské ligy.

Mohly by hostům síly z domácího zápasu s kyperskou Larnakou (výhra 3:1) na Vysočině scházet? „Asi ano. Ale oni jsou na to už zvyklí,“ připomíná Rabušic, že působení v evropských pohárech není pro tým exreprezentačního kouče Pavla Vrby ničím neznámým.

„Není to jako u Zlína, pro který to bude novinka. Oni už s tím zkušenosti mají a vědí, jak se mají chovat. Takže myslím, že jim to problém dělat nebude,“ očekává.

Na rozdíl od předchozího duelu v Edenu, kde Jihlava inkasovala už v šesté minutě z penalty, by tentokrát potřebovala co nejdéle udržet nulu. „Slavii jsme rychlou vedoucí brankou uklidnili, první poločas potom dominovala,“ všiml si Rabušic. „Ve druhé půli jsme sice ukázali, že fotbal hrát umíme, měli jsme i nějaké šance. Ale bohužel jsme je neproměnili, a tak jsme vlastně Slavii ani neznervózněli.“

Tentokrát by měl být ideální scénář jiný. „Když se nám s Plzní podaří na začátku nedostat gól, bude to muset otevřít. Nabídne nám prostor pro brejky a ty se musíme snažit využít,“ radí spoluhráčům Rabušic.