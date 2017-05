Můžeme být spokojeni, pochvalují si Jihlavští. Venku konečně zabrali

„Do konce sezony je ve hře ještě šest bodů a jakékoli počítání, kolik jich bude a nebude stačit, bývá vždycky začátek konce,“ brzdil přílišné nadšení z výsledku Jinoch.

K prvním třem bodům vydolovaným na soupeřově hřišti nasměroval Vysočinu vlastní gól zlínského Davida Hubáčka, který nešťastně tečoval střelu Jakuba Fulneka těsně před koncem prvního poločasu.

„Je pravda, že tohle nám hrozně moc pomohlo,“ souhlasně pokyvoval hlavou jihlavský obránce Jiří Krejčí. „Navíc ve druhé půli nám potom vyšla i standardka. Myslím, že celkově můžeme být se zápasem spokojeni,“ radoval se z úspěchu.

Pojistku na výhru Jihlavy dal po přestávce Davis Ikaunieks. A to hned dvěma gólovými razítky. „Když má den, tak to umí krásně kopnout k tyči. Zaplať pánbůh za to, že ho máme,“ usmíval se spokojený Krejčí, kterému se oproti předchozímu utkání v Mladé Boleslavi (Jihlava ho prohrála 1:3) výrazně zlepšila nálada. „Jasně, teď je naše situace optimističtější, ale pořád zbývá udělat poslední krok. A ten je nejtěžší,“ přidal varování.

Pochvala pro brankáře

Po dlouhé době mohla mít Vysočina v sobotu v podvečer pocit, že se k ní štěstí obrátilo čelem. „V prvním poločase jsme přežili obrovskou šanci Zlína. Vlastně to byly tři šance v jedné,“ připomněl Jinoch závar z konce úvodního poločasu, kdy během chvilky postupně selhali zlínští Holík, Kopečný i Jugas.

Velkou pochvalu si pak - právě i za vyřešení těchto ošemetných situací - vysloužil od trenéra gólman Matej Rakovan. „Dnes při nás stálo štěstí a výborný brankář, který všechny šance pochytal,“ zakončil hodnocení úspěšného zápasu Jinoch.

V předposledním soutěžním kole přivítá Jihlava už tuto sobotu na domácím trávníku aktuálně nejhorší tým tabulky - Příbram. A znovu půjde o extrémně důležité body. „Ono je jedno, jestli je to Slavie, Teplice, nebo Příbram, my ten zápas prostě budeme chtít zvládnout,“ vzkázal trenér FC Vysočina.