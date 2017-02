To nejlepší si jihlavští fotbalisté schovali až na konec přípravy

Objektivně řečeno, příliš radosti si během letošní zimní přípravy fanoušci jihlavských fotbalistů neužili. Klub z Vysočiny, který je po podzimu v nejvyšší domácí soutěži na sestupové příčce, přivedl jen dvě nové tváře, přišel o oblíbeného záložníka Petra Šulka a navíc ani v přípravě nepodával přesvědčivé výkony.

V osmi přípravných duelech dokázal porazit jen vlastní juniorku a dva druholigové mančafty – slovenský Svätý Jur a Táborsko. Naopak s dalšími účastníky Fotbalové národní ligy Jihlava ztrácela: po remíze se Znojmem podlehla Vlašimi, Českým Budějovicím i Varnsdorfu.

„Výsledky jsou vždycky důležité, na druhou stranu, byla to příprava,“ říká jihlavský trenér Michal Bílek. „Příležitost dostali všichni hráči a ještě jsme vzali několik kluků z juniorky, protože jsme měli určité zdravotní problémy.“

Potíže pronásledovaly zejména jihlavské obránce– ani do jednoho přípravného duelu nemohl nastoupit Milan Mišůn, kterého trápil protržený sval v lýtku, vynucené absence postihly i Antonína Rosu, Lukáše Kryštůfka či Petra Tlustého.

„Dobrá zpráva je, že Milan Mišůn je už stoprocentně v pořádku a tento týden už s námi bude naplno trénovat,“ těší Bílka. „Naopak nevím, jestli do prvního zápasu budou připravení Zoubele a Urblík, který se zranil teď v Liberci.“

Generálka na severu Čech Jihlavě vyšla. Hosté sice už v páté minutě prohrávali po zásahu Breiteho, ale góly Ikauniekse a Batioji dokázali otočit. O vítězství je připravila a žnesprávně nařízená penalta, kterou proměnil Bosančić. Jihlava přitom mohla myslet i na mnohem vyšší vítězství, v utkání byla lepší a doplácela jen na zbrklost v zakončení a skvělé zákroky domácího brankáře Dúbravky.

„Jsem rád, že nám poslední zápas v přípravě vyšel, protože jsme hráli proti těžkému soupeři,“ říká kouč Bílek. „Hráči se přesvědčili, že i proti takovému dobrému týmu, jaký Liberec má, mohou uspět. Škoda jen, že jsme nevyhráli, protože šancí dát gól jsme měli opravdu až moc,“ litoval zmařených příležitostí.

Přitom dosud mohl být jihlavský tým s proměňováním šancí spokojen: střelecky naprázdno nevyšel ani v jednom zápase, naopak dvojice útočníků Michael Rabušic (6) – Davis Ikaunieks (7) nastřílela dohromady 13 branek.

„Potřebovali bychom, aby se útočníci chytili a začali pravidelně dávat góly. Protože to pak většinou přináší úspěch,“ uvědomuje si Bílek. „Jsem rád, že se prosazovali v přípravě. Věřím tomu, že si to udrží do ligy. Ty góly budeme nutně potřebovat.“

Při posledním testu dostali příležitost i obě zimní posily, univerzál Martin Nový a záložník Marin Popović. Trenéra zatím přesvědčil spíše první jmenovaný.

„Potřebovali jsme pravého beka a přišel kluk, který může hrát na více postech, i zleva,“ chválí hosta z pražské Sparty. „Má dobrou kopací techniku, zahrává i standardní situace. Zatím se jeví dobře,“ pochvaluje si.

Naopak Bosňan Popović, jenž přišel na přestup z Celiku Zenica, se o svou šanci musí ještě poprat. „Bude to chtít ještě malinko času, než se úplně adaptuje na náš fotbal,“ myslí si Bílek.