Zůstalo jen u slov v kabině, fotbalisty Jihlavy dorazil druhý gól

Fotbal se hraje minimálně devadesát minut! Jednoduchou poučku by si měli na dveře kabiny vyvěsit jihlavští fotbalisté.

Prvoligový tým z Vysočiny, který v dosavadních šesti sezonách v elitní domácí soutěži vždy bojoval pouze o záchranu, doufá, že v této sezoně bude vše jinak.

Majitel klubu František Vaculík proto neváhal udělat pořádný průvan ve vedení i v realizačním týmu. Jenže ani nový výkonný ředitel Jan Staněk, ani (staro)nový sportovní manažer Josef Jinoch, či snad nový hlavní trenér Ivan Kopecký neovlivní to nejdůležitější. Samotný výkon hráčů na hřišti.

Proto se čekalo, jak se záchranářskými boji zocelený kádr, který naopak prošel minimem změn, v novém ročníku předvede.

Po prvním zápase to vypadá, že znovu míří do starých kolejí. Kvalitní výkon dokáže produkovat jen v určité fázi zápasu. Poté se od soupeře nechá přehrát, ztratí šanci na dobrý výsledek a do tabulky si nepřipíše ani bod.

Přesně tak to totiž v sobotu vypadalo v Karviné, kde Jihlava prohrála 0:2.

Aktivní byli třicet minut. Ve druhé půli naopak selhali

„Myslím, že to utkání mělo dvě zcela odlišné části,“ všiml si jihlavský záložník Lukáš Zoubele. „Vstup do utkání byl dobrý, byli jsme aktivní, měli jsme i nějaké šance,“ připomíná.

Do vedení hosty mohl dostat právě on. Jenže jeho střela zpoza vápna v desáté minutě mezi tři tyče nezamířila. A další šanci po hlavičce Pavla Dvořáka o čtyři minuty později lapil pozorný gólman Karviné Martin Berkovec.

„Během úvodních patnácti dvaceti minut jsme si vytvořili asi dvě šance. Bohužel nám chyběl důraz a taky přesnost,“ litoval jihlavský kouč Ivan Kopecký. „V tu dobu jsme hráli, co jsme chtěli. Ale branka nepřišla,“ mrzí Dvořáka. „I když jsme na to určitě měli,“ je přesvědčen.

A tak začali úřadovat domácí. Ti nejprve zahrozili Peterem Štěpanovským, jehož pokus po přihrávce agilního Tomáše Wagnera jihlavský brankář Matej Rakovan parádním zákrokem v 15. minutě vyrazil na břevno!

Ve 33. minutě pak propadla jihlavská defenziva. „Zaváhali jsme při nákopu soupeře, i když jsme se na to připravovali,“ nechápal trenér Kopecký. „Nedokážu si to vysvětlit. Jdeme do brejku a na dvě přihrávky utíká chlap sám na naši bránu. Hrozná chyba,“ zlobil se Dvořák.

Akci Jana Kalabišky ze 33. minuty zastavil až penaltový zákrok hostujícího obránce Lukáše Kryštůfka. „Ten gól byl hloupý,“ připouští Zoubele. „Dostalo nás to do kolen,“ přiznává Dvořák.

„Do konce poločasu se nám toho už moc nepodařilo, naopak soupeř nás ohrozil ze dvou brejkových situací, kdy nám pomohl Rakovan,“ všiml si Kopecký.

Přesto hosté mohli vyrovnat. Ve 41. minutě totiž řádně vyděsil domácího gólmana hlavičkující Petr Hronek. „Trefil mě ideálně. Kdyby to hodil kousek vedle, tak bych balon neměl, protože to bylo zblízka,“ přiznal Berkovec.

„Byla to asi moje nešikovnost,“ kál se jihlavský záložník. „Chtěl jsme balon moc umísťovat, až mi sklouzl tak blbě, že jsem trefil Berkyho do ruky,“ litoval.

Ve druhém poločase pak Jihlava nepochopitelně vyklidila hřiště.

„Řekli jsme si, že to ještě zkusíme. Ale opak byl pravdou,“ krčil rameny Kopecký. „Nedokážu si to vysvětlit,“ štve Dvořáka. „V kabině jsme si říkali, že do druhého poločasu musíme vstoupit jako do prvního. Ale zůstalo jen u slov. Druhý poločas byl špatný, soupeř byl agresivnější a důraznější.“

Pohodu na kopačky domácích v 57. minutě přinesla druhá branka, o kterou se postaral Jan Kalabiška. „Soupeř nás potrestal po naší rozehrávce, kdy náš stoper naprosto nepřesně přihrával a dal prostor jak centrujícímu, tak zakončujícímu hráči,“ zlobil se Kopecký na další kiks jihlavské defenzivy.

„V tu chvíli si to domácí pohlídali a dohráli to zkušeně do konce,“ musel přiznat. „Po první inkasované brance nám chyběla větší chytrost a zkušenost, domácí nás do ničeho nepustili. My jsme se nedokázali líp pohybovat v dobrých prostorech, dostat se do centrů. A když ano, tak jsme tam byli v malém počtu.“

Jihlava proto vyšla naprázdno. A to nejen bodově, ale i střelecky. „Pokud nedáme branku, nemůžeme chtít bodovat,“ ví Kopecký.

Další ztráta by už mohla bolet. Los je totiž těžký

Pro příští utkání, které Vysočina sehraje v neděli doma proti Slovácku, tak má na čem pracovat. „Na pozápasové poradě jsme si řekli, že takhle to nejde. Musíme být více důslední a nedělat chyby. Protože jinak ztrácíme body,“ tvrdí Zoubele.

A právě ty Vysočina v úvodu soutěže nutně potřebuje. Po Slovácku ji totiž čeká náročný dvojboj s účastníky předkola Ligy mistrů: nejprve Slavia Praha venku,po té Plzeň doma.

„Los je těžký, takže musíme. Nebo musíme... Bylo by lepší, kdybychom vyhráli,“ uvědomuje si Zoubele. Slůvku musíme se vyhýbá záměrně. V minulém ročníku, ve kterém Jihlava zachraňovala účast v nejvyšší soutěži až v předposledním kole, totiž znělo až příliš často!

„Doma chceme vyhrávat. Je to hrozně důležité. To jsme viděli minulý rok, kdy nám začátek vůbec nevyšel,“ připomíná Zoubele.

„Teď musíme sbírat body hned od začátku. Ale to náš výkon musí být rapidně lepší. A hlavně vydržet celý zápas, a ne třicet minut první půle,“ dodává.