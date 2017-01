Hippův konec? Šlo o dohodu, tvrdí jihlavský manažer Bokša

Hlavnímu kouči Michalu Bílkovi bude namísto Michala Hippa nově k ruce dosavadní trenér jihlavské juniorky Jan Kameník. Jak se změna udála, vysvětluje sportovní manažer FC Vysočina Milan Bokša (na snímku).

Jedním z překvapivých kroků před zahájením zimní přípravy byl konec asistenta trenéra Michala Hippa. Můžete vysvětlit, proč k němu došlo?

Bohužel vám na to musím odpovědět stroze: skutečně došlo k dohodě. Ale tentokrát v tom nic jiného nehledejte. Nebylo to tak, že se formálně v některých případech řekne, že šlo o dohodu, a je tam zájem spíš jedné strany. Skutečně, když jsme si vyhodnocovali uplynulý půlrok a připravovali jsme si vstup do nového, při diskusích vznikla tahle dohoda, která se naplnila. Nic jiného vám k tomu říct nemůžu. A nikdo vám nic jiného říct nemůže, tak to bylo.

Návrh přišel ze strany trenéra Hippa, nebo vedení jihlavského klubu?

Znovu opakuji, byla to diskuse, ze které vyplynul tento závěr.

Kdy padlo definitivní rozhodnutí, že pan Hipp skončí? Klub o tom informoval až na začátku tohoto týdne.

Ta věc se řešila před vánočními svátky a pak po nich. Bylo to těsně kolem nich.

Nového asistenta jste přivedli z vlastních zdrojů. Proč jste se rozhodli právě pro dosavadního trenéra juniorky pana Kameníka?

My jsme měli vytipováno několik kandidátů, protože máme v klubu několik trenérů, kteří by v této roli mohli působit. A klíčovou roli sehrálo přání trenéra.

Takže si svého asistenta vybral přímo pan Bílek?

Z těch, které jsme měli k dispozici, si Bílek vybral. A má v tom naši podporu.

Můžete prozradit, kdo všechno byl v seznamu možných kandidátů? V médiích se nejprve objevila informace, že novým asistentem trenéra bude Michal Kadlec. Byl také on ve hře?

Byl, stejně jako Kameník, Kučera nebo Procházka. Opakuji: trenérů v klubu, kteří v této roli mohou působit, máme víc. Bylo to tak, jak říkám.