Urdinov se může do prvního týmu Jihlavy vrátit. A co bude s Šulkem?

Na začátku tohoto týdne měl zkušený hráč, jemuž v létě končí smlouva, absolvovat zdravotní testy. Jenže ty se nekonaly. „Měli jsme je připravené na pondělí, ale Peter má bohužel teploty. Takže je ve stavu nemocných a zatím mimo přípravu,“ hlásí sportovní manažer jihlavského klubu Milan Bokša. „Jakmile se uzdraví, přijede. A pak se rozhodne, co bude dál,“ naznačil Bokša. Vedení Jihlavy podle něj zvažuje, že by Šulka už v zimě prodalo.

Zatím beze změn zůstává i situace pětadvacetiletého obránce Yaniho Urdinova. Toho Jihlava kvůli zanedbané kondici na začátku zimní přípravy přesunula do juniorského týmu.

„Záleží jen na jeho přístupu, zda si řekne o návrat do kabiny prvního týmu,“ uvedl tehdy Bokša. „Není to otázka týdne, počítáme s tím, že by to bylo pro období tří týdnů až měsíce,“ vysvětlil nyní. „Pak si vyhodnotíme, jak na sobě pracoval. Byl bych rád, kdyby to vzal za správný konec a do mužstva se vrátil.“

Urdinov rozhodnutí klubu přijal. „Samozřejmě je to nepříjemná věc, je zklamaný. Ale při jednáních mu nechybí odhodlání. Sám slíbil, že se bude snažit, aby se do mužstva co nejrychleji vrátil,“ dodal Bokša.