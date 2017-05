Změny ve fotbalové Jihlavě? Do týdne chce mít majitel jasno

Nejpozději do týdne by majitel FC Vysočina František Vaculík měl rád vyřešeny případné změny ve vedení prvoligového klubu a realizačním týmu A mužstva.

„Do začátku dovolené, na kterou jedeme s paní 7. června, chceme mít všechny věci dotažené. Ať už v představenstvu, dozorčí radě, případně ve vedení klubu nebo ve složení trenérského týmu. Ten určitě nezůstane tak, jak jsme dohrávali ligu,“ potvrdil Vaculík MF DNES. „I když samotné změny mohou nastat třeba až s pozdějším termínem. Po 1. červenci.“

Každopádně příprava jihlavských fotbalistů na novou prvoligovou sezonu začne s určitostí v pondělí 19. června.

V souvislosti s pozicí nového hlavního kouče Jihlavy, který by měl nahradit úspěšného „záchranáře“ Josefa Jinocha, se na začátku spekulovalo o dvojici Radim Kučera – Bohumil Páník. Z těchto dvou trenérů už je ale aktuálně ve hře pouze prvně jmenovaný. Šedesátiletý Páník totiž v úterý kývl na prodloužení smlouvy ve Zlíně, s nímž si příští rok zahraje Evropskou ligu.

„Je otázka, co vlastně hledáme“

Třiačtyřicetiletý Kučera je progresivní kouč, který do prvoligového fotbalu poprvé nakoukne po skončeném angažmá v druholigovém Znojmě. Zatím ovšem stále není jasné, s kterým klubem. Každopádně Jihlava zájem projevila.

„Je otázkou, co vlastně hledáme,“ zamýšlí se Vaculík, který vytipováním nového kouče pověřil sportovního ředitele Milana Bokšu. Na konci minulého týdne sportovní úsek oslovil i padesátiletého Romana Pivarníka. Samotný majitel však se žádným trenérem nejednal. „Jsou to jména, která byla předložena sportovním ředitelem. Já sám mám u sebe napsáno jedenáct případných trenérů. Někteří jsou pro Jihlavu více a někteří méně pravděpodobní,“ usmívá se.

„Je tu ale profesionální vedení, které připraví nějaké návrhy, dá vše dohromady. A já se k tomu nakonec nějakým způsobem vyjádřím,“ uvedl Vaculík.

„Právě tuto část jednání bych chtěl v budoucnu změnit, protože některé mé vstupy z minulosti – hlavně k hráčům nebo jejich možným nákupům – se ukázaly špatné,“ připustil majitel klubu. „Protože to nemůže fungovat jen na základě toho, že s manažerem XY mám nějaký vztah a on mě přesvědčí, že je to správné,“ dodal.