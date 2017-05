Jihlava oslovila čtyři trenéry, Bokša chce vybírat do konce týdne

Záchranu v elitní domácí soutěži vybojovala fotbalová Jihlava pod vedením Josefa Jinocha, Petra Čuhela a Michala Kadlece. Ani úspěch, ve který už skoro nikdo nevěřil, však nakonec téhle trojici prodloužení smlouvy s klubem zřejmě nepřinese.

„Sice se říká: nikdy neříkej nikdy, ale v tomhle případě je vysoká pravděpodobnost, že nakonec sáhneme k úplně jiné variantě,“ prozradil majitel FC Vysočina František Vaculík.

Podle něj má hledání trenérů pro další prvoligový ročník na starost stávající sportovní manažer Milan Bokša, který v pátek vedení klubu předložil hned několik variant. „Ovšem ta, že by tým vedli i nadále stejní trenéři, mezi nimi nebyla,“ oznámil Vaculík.

Ten naopak potvrdil, že na seznamu nechyběli kouči, o nichž se v posledních dnech v souvislosti s možným příchodem na Vysočinu velmi hlasitě hovoří. Tedy hlavní trenér druholigového Znojma Radim Kučera a zlínský Bohumil Páník.

„Ano, tato dvě jména mezi těmi, s nimiž pan Bokša buď už jednal, nebo je minimálně oslovil, tam rovněž zazněla,“ přiznal Vaculík. „Já osobně jsem ale nemluvil ani s jedním. Zatím nebyl vybrán nikdo,“ ujišťoval.

S nabídkou přišel i Zlín

Podle informací MF DNES se Páník objevil v Jihlavě minulý týden v pátek, přičemž další jednání má být údajně na programu už dnes.

„Na tohle téma vůbec nebudu hovořit,“ bránil se včera odpovědi na dotaz, jak vidí svůj možný přesun na Vysočinu, kouč, který letos dovedl Zlín k vítězství v domácím poháru. Čímž si následně Fastav zajistil pro další ročník účast v základní skupině Evropské ligy.

A zřejmě právě proto nakonec dostal Páník nabídku i od vedení zlínského klubu, což po sobotním zápase v Příbrami, kde jeho tým vyhrál 2:0, potvrdil.

„Vedu s klubem jednání, smlouvu mám do konce června a v příštích dnech uvidíme, jak se to celé vyvine. Zatím jsou tam ale určité věci, které nejsem ochotný akceptovat,“ přiznal šedesátiletý rodák z Přílep.

První lize by se nebránil

A ani další trenér z Bokšova seznamu zatím nebyl v otázce své další budoucnosti příliš konkrétní. O víkendu se znojemský Radim Kučera soustředil výhradně na zápas svého týmu v Ostravě, takže jakékoliv žádosti o rozhovor směřoval až na tento týden. Nicméně před pár dny už přiznal, že se s ním Jihlava skutečně spojila.

„Nějaké oťukávání bylo ještě předtím, než nastoupil pan Jinoch. Měli jsme sezení,“ prozradil Kučera, o kterého údajně projevil zájem také zmiňovaný Zlín. „Pro mě jako pro druholigového trenéra je každý ligový klub zajímavý. Chci se v kariéře posunout.“

Celkem mají figurovat ve hře o post hlavního kouče FC Vysočina pro prvoligový ročník 2017/18 čtyři jména. Zbývající kandidáty však klub nechce prozradit.

„To je takové téma, že dokud není všechno definitivně připraveno, tak se do sdělovacích prostředků nic nedává. Mohu jenom říct, že z těch čtyř už jsme nyní v kontaktu pouze se dvěma,“ vzkázal bez dalších podrobností sportovní ředitel jihlavského klubu Milan Bokša. Majitel FC Vysočina František Vaculík následně doplnil už pouze termín, do kdy chce mít v otázce trenéra pro novou sezonu jasno. „Rozhodnout bychom měli do 7. června, pak totiž odjíždím na delší dobu pryč,“ oznámil Vaculík. Podle Bokši by ale vše mohlo jít možná i rychleji. „Rád bych měl vybráno do konce následujícího týdne,“ hlásil v neděli odpoledne.