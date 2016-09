Jihlavský manažer Bokša: Mysleli jsme, že se letos výměně vyhneme

„Ne, tak to určitě není,“ dušoval se sportovní manažer klubu Milan Bokša. „Když mi vedení klubu oznámilo, abych vytipoval vhodného kandidáta, tak jsem chtěl Michala Bílka hlavně pro jeho skvělé vlastnosti,“ dodal.

Podle něj připisuje většina fotbalových fanoušků Bílkovi pouze zásluhy, které posbíral v roli hráče, naopak často se zapomíná na jeho trenérské kvality.

„Vždyť získal se Spartou double, uspěl také v Blšanech a v neposlední řadě i v reprezentaci. Všichni ještě máme v živé paměti neúspěch českého mužstva na letošním šampionátu, který ani zdaleka nedosáhl výsledku, jenž se předtím povedl právě týmu kolem Michala Bílka,“ připomněl Bokša to, že zatímco pod Bílkem čeští reprezentanti před čtyřmi lety do čtvrtfinále mistrovství Evropy postoupili, pod Pavlem Vrbou skončili letos ve Francii už v základní skupině.

„Nikoho jiného jsem proto ani neoslovil. Měli jsme eminentní zájem na tom, aby se stal hlavním trenérem právě Michal Bílek,“ hlásil.

Vadily jen výsledky

Pokud by však Jihlava na začátku nové sezony odehrála výsledkově lepší zápasy, Bílek by se na Vysočině neobjevil. „Důvod, proč jsme sáhli k výměně trenéra, je velice stručný – výsledky. Nic jiného v tom opravdu není,“ oznámil Bokša.

‚Také proto nabídlo vedení FC Vysočina dosavadnímu hlavnímu kouči Michalu Hippovi pozici asistenta. A on ji přijal. „Myslím, že je to projev jeho vztahu ke klubu. Pro nás velmi cenný. Jsem přesvědčen, že málokterý trenér by tohle udělal. Většinou jim jejich ješitnost nedovolí zůstat dál,“ chválil slovenského trenéra.

„My jsme si skutečně mysleli, že se nám letos nestane to, co poslední tři roky, že bychom museli sáhnout ke změně. Bohužel, fotbal je nevyzpytatelný a my se do té situace znovu dostali,“ povzdechl si.

To, že by snad Jihlava měla v soutěžním ročníku 2016/17 znovu zuby nehty bojovat jen o záchranu, však odmítal připustit. „Náš kádr je letos mnohem silnější, přestože to doposud na výsledcích nebylo vidět. I atmosféra uvnitř mužstva je výrazně čistší a lepší. Proto jsem si jistý, že se o záchraně bavit nebudeme,“ prohlásil Bokša.