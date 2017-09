Česká jedenadvacítka startuje v Jablonci boj o Euro, vyzve Bělorusko

Fotbal

Zvětšit fotografii Ondřej Mihálik je v Jablonci doma. | foto: Ota Bartovský, MAFRA

dnes 8:40

Česká fotbalová reprezentace do 21 let vstoupí v úterý v Jablonci do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v roce 2019. Zápas s Běloruskem začne na Střelnici v 18.00.