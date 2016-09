Šéf Slavie: Měli jsme řadu výborných kandidátů a vybrali nejlepšího

Slavia po osmi dnech hledání, po osmi dnech jednání, kdy oslovila osm trenérů, představila muže, který má Slavii vrátit triumfy.

„Jsme kritizováni za čas, že nám to trvalo dlouho, ale uteklo to jako voda. Dodrželi jsme vysokou etiku jednání. Děkuji Martinu Krobovi (generálnímu řediteli), odvedl výbornou práci. S novináři se neztotožňuji. Takhle má vypadat výběrové řízení. Pět pracovních dnů může být pro někoho příliš, ale já jako předseda představenstva jsem spokojený,“ pochvaloval si Tvrdík. „Děkuji všem trenérům za zájem, že chtěli vést naše mužstvo.“

Vybrali jste trenéra Šilhavého. Proč?

Nebyla to rychlá volba, hovořili jsme s ním několik dnů. Nejdřív s ním mluvil generální ředitel, pak členové představenstva. Získali jsme trenéra, kterého jsme si přáli. V české lize za poslední pár let byl první, dvakrát třetí, postoupil do základní skupiny evropských pohárů a pak i z ní. Kdo z českých trenérů to dokázal? Hrál za nás, byl kapitánem. Je to srdcař, je sešívaný, jak my říkáme. Máme tady dobré hráče, ale chybí srdce a nasazení. Souhra a nasazení týmu není na úrovni, jak by si klub našich kvalit představoval.

Jaký dojem na vás nový trenér udělal?

Slušný a korektní člověk, gentleman. Zaujalo mě, když jsem si všude přečetl, že je moc hodný. Ptal jsem se ho, jestli na náš tým není příliš hodný, ale přesvědčil mě, že bude mít velkou autoritu. Bude mít absolutní podporu v tom, jak s hráči naloží. Bez ohledu, kolik stáli, jsou všichni na stejné startovní čáře. Přeju mu, aby Slavii dovedl k vysněným cílům. Věřím, že nastartujeme pohádku, která začala loni.

Proč jste nezvolili zahraniční variantu, když jste podle vašich slov oslovili čtyři cizí trenéry a zástup dalších se hlásil sám?

Myslím si, že tam byla řada výborných kandidátů a my jsme vybrali toho nejlepšího. Ozvali se nám dva zahraniční trenéři s výbornou pověstí, ale pro ně ještě ve Slavii nenastal čas. My chtěli trenéra, který má titul v české lize. To můžeme brát vážněji než v některých zemích. Měli jsme pět šest kvalitních zájemců a není to tak že by nám Jaroslav Šilhavý zbyl. Mrzí mě, že nemáme týmy B, C, D, abychom ostatní vyzkoušeli.

Bude trenér Šilhavý v představenstvu společnosti, když tam byl předchozí kouč Uhrin mladší?

To musí rozhodnout majitelé. Nechal bych to otevřené. Jde o rozhodnutí, které tady v Česku my učinit nemůžeme.

První volbou byl Luboš Kozel. Jeho odmítnutí provázela zvláštní situace. Můžete to vysvětlit?

Nikdo z trenérů nás neodmítl, toho si nesmírně vážíme, je vidět, jakou sílu a tradici Slavia má. Jedinou výjimkou byl Luboš Kozel. Byl jedním z našich favoritů na tuto pozici, jednání s ním pokročila nejdál a neskončilo to příjemně. V úterý kolem devatenácté hodiny to bylo těsně před dokončením, chyběly jen technické detaily. Měli jsme pocit, že jsme si podali ruku. O dvě hodiny později se v médiích objevily informace o technických aspektech a trenér si to rozmyslel. Únik nešel z vyjednávacího týmu, ne ze Slavie. Kdo a proč informace poskytl, je celkem jasné, nás to mrzí, je to také zkušenost. Ale pravděpodobně tento trenér nebyl vhodný pro klub, který pracuje pod tlakem a očekáváním fanoušků.

Dalším českým kandidátem byl Radoslav Látal, který se vrátil do Piastu Gliwice. Jak to bylo s ním?

Pan Látal poděkoval panu Krobovi za seriózní jednání. Hledali jsme trenéra srdcaře, slávistu. Férově jsme pak panu Látalovi řekli, aby nabídku z Gliwic neodmítal.

A Zdeněk Zeman?

Pan Zeman projevil zájem, je to legenda. Jednání s ním nešla odmítnout. Chtěl bych mu vyslovit velký respekt, projevil přání zanechat stopu v Česku. Mrzelo ho, že doteď tady šanci nedostal. O jednání jsme měli zájem, ale bohužel skončila zásahem vyšší moci dřív, než začala. Víc prozrazovat nemůžeme.