Laštůvka přijde, ale Konopljanka ne. Tvrdík odkryl novinky ve Slavii

Slavia přijde jen o dva hráče základní sestavy - ještě před koncem minulé sezony se na odchodu domluvili Michael Lüftner (Kodaň) a Antonín Barák (Udinese).

„Třetím hráčem,“ řekl Tvrdík, „který teoreticky mohl odejít, byl právě Simon Deli. V dosavadní smlouvě měl velmi nízkou výstupní klauzuli, která mu dovolovala odejít. Neměli jsme žádné nástroje, jak případnému odchodu zabránit, a věděli jsme o zájmu několika evropských klubů. Pro nás je prodloužení smlouvy s ním nejlepším možným posílením týmu.“

A co příchody?

Neřeknu žádné velké tajemství, že nás v krátké době pravděpodobně posílí brankář Jan Laštůvka z Karviné. V pondělí se podrobí zdravotní prohlídce a ještě během týdne se zapojí do přípravy. Prohlídka měla předcházet i přestupu Jakuba Hromady, což logicky zkomplikovalo jeho zranění kolena.

Ale už jste vzkázal, že slovenský záložník i tak přijde.

Ano, v nejbližší době dotáhneme smlouvu, protože s Jakubem Hromadou počítáme. Zranění k fotbalu patří. Neumím si představit, že by tahle situace vedla ke změně našeho zájmu o tohoto hráče. Navíc jsme dostali dobrou zprávu, že jeho zranění není tak vážné, jak jsme se báli, a hráč by měl být do šesti týdnů na hřišti. Třetím hráčem, který přijde, je Jakub Jugas, jehož příchod byl potvrzen už dřív. Jednáme ještě s dalšími posilami, ale z objektivních důvodů se je zatím nepodařilo dotáhnout.

Z jakých důvodů?

Sledujeme některé hráče, kteří hrají na mistrovství Evropy do 21 let. Jsme předdohodnutí s jejich mateřskými kluby, ale hrajeme o cenu, protože nikdo nechce prodávat před turnajem. Ve chvíli, kdy ti hráči zazáří, se zvedne jejich cena. Usilujeme o transfer dvou hráčů, kteří v tuto chvíli hrají v nečeském reprezentačním týmu.

Rozhodnutí nepustit brankáře Jiřího Pavlenku do Werderu Brémy je definitivní? Nebo je jeho odchod ještě ve hře?

Podle naší strategie chceme, aby hráči zůstali ve Slavii alespoň dva roky. Nechceme být jen přestupní stanicí. Ale samozřejmě nikdy nelze vyloučit, že na stole bude ležet neodolatelná nabídka a že tuto pozici může klub výjimečně přehodnotit. Ale nabídka Werderu Brémy za reprezentačního brankáře ve výši 1,8 milionu eur s platebním kalendářem do roku 2019 je tak absurdní, že o ní ani nechceme jednat. Jiří Pavlenka má platný kontrakt a zůstává.

Jak tohle rozhodnutí vzal?

Těžce, protože to vidí jako svoji životní příležitost. Snažil jsem se mu vysvětlit, že zájem klubu je z mého pohledu nadřazen zájmu jednotlivce. Slavia má před sebou historickou příležitost bojovat o postup do základní skupiny Ligy mistrů a budeme chtít obhájit mistrovský titul. Jsem přesvědčený o tom, že Jiří Pavlenka je tak vynikající brankář, že nedostal poslední takovou nabídku. Ale lhal bych, kdybych tvrdil, že to hráč nese lehce, což je ostatně cítit i z rozhovorů, které poskytl sdělovacím prostředkům.

Naopak jste chtěli přivést Jevgenije Konopljanku ze Schalke. Tahle možnost už padla?

Pro nás bylo překvapení, když jsme byli seznámeni o zájmu takhle výjimečného hráče hrát za Slavii. Nepřispělo k tomu jen renomé Slavie a možnost bojovat o Ligu mistrů, ale také to, že hráč má v Praze nejbližší rodinu. V jednáních jsme byli už poměrně daleko - generální ředitel Martin Krob a trenér Jaroslav Šilhavý byli i na soustředění ukrajinské reprezentace - ale bohužel výměna trenéra v Schalke situaci změnila. Německý klub odmítl hráče uvolnit na hostování a pak odmítl i diskutovat o prodeji, což je jeho legitimní právo. Jako my nechceme pustit Jiřího Pavlenku, protože má platnou smlouvu, tak nám nezbývá než akceptovat, že Konopljanka má platný kontrakt v Schalke. Takže tato varianta už není na pořadu dne.

A co další ukrajinský reprezentant Ruslan Rotaň?

Když poprvé unikly informace o příchodu ukrajinských reprezentantů do Slavie, tak jsem říkal, že buď přijdou dva hráči ukrajinské reprezentace, nebo žádný. Při veškerém respektu k Ruslanu Rotaňovi, tak mu bude 36 let... Jako máme dva hráče z Afriky, kteří si vytvořili svůj mikrosvět, tak jsme chtěli dva ukrajinské reprezentanty, aby se tady cítili dobře. Trenérský tým přesto zvažuje Rotaně na týdenní zkoušku, aby ukázal, jak na tom je. Ještě o tom budu hovořit s trenérem Šilhavým a ředitelem Krobem, ale za sebe nejsem přesvědčený, že by pro nás byl posilou, zvlášť když na jeho pozici máme několik vynikajících hráčů. Pravděpodobnost, že by přišel do Slavie, je velmi nízká.

Zkusme ještě další jména. Co slovenský záložník Miroslav Stoch z Fenerbahce?

Jako výměna trenéra v Schalke poznamenala Konopljankův přestup, tak ve Fenerbahce se stalo naprosto to samé. Miroslava Stocha jsme viděli jako posílení naší ofenzivy a obrovský zájem měl i hráč. Byli jsme domluveni na všech podmínkách, ale přišel nový trenér, který ho odmítl uvolnit. Transfer byl zastaven za minutu dvanáct. Ale třeba ještě dojde k nějaké dohodě, až se rozeběhne příprava, i když v tuto chvíli to není jméno, se kterým počítáme.

A co Tomáš Necid, který na jaře hostoval v Legii Varšava?

Náš skautský tým posuzuje desítky hráčů. Chceme mít základ týmu česko-slovenský, takže při uvažování o česky hovořících posilách logicky nemůžete Tomáše Necida pominout. Ale do užšího finále našeho sportovního úseku nepostoupil a reálně jsme o něm na nejvyšší úrovni nejednali.

Příchod sparťanského záložníka Tiémoka Konatého je možný? Nebo jde jen o spekulace?

Konaté je vyloženě spekulace. Přestože část našich expertů považuje Konatého za vynikajícího hráče, tak ta kauza ve Spartě ho velmi významně poznamenala. Potřebujeme nejen vynikající hráče, ale také hráče, kteří se u nás cítí dobře. Optimalizace výkonu musí být založena i na psychické pohodě. Konaté by u nás podporu fanoušků - kvůli incidentu ve Spartě i přímo kvůli tomu, že by přišel ze Sparty - nenašel. Měl jsem možnost sledovat, jak složitý byl transfer Pepy Hušbauera, který si pokorou a tvrdou prací podporu našich fanoušků získal, ale osobně považuji transfer takto vyhraněných hráčů mezi Spartou a Slavií za nemožný nebo velmi nešťastný.

A co další sparťan Aleš Čermák?

Nebudu tajit, že jakkoliv se spekulovalo o jeho přestupu do Plzně, tak Aleš Čermák projevil zájem přestoupit do Slavie. Nemůžete pominout osobnost, jakou je kapitán české jedenadvacítky, ale teď váháme. Autohavárie spokojená s alkoholem pro nás je překážkou. I kdyby se takový incident nestal, tak by transfer mezi Spartou a Slavií byl náročný. Zvažovali jsme ho, ale v tuto chvíli je Čermákův příchod spíš nepravděpodobný.

Tři hráči se mají vrátit z hostování. Jaké plány máte s Ginem van Kesslem? Pustíte ho do Zlína?

Hovořil se mnou majitel zlínského klubu Zdeněk Červenka, který předložil řadu racionálních argumentů. Zlín nás oslovil tím, že je shoda mezi majitelem, sportovním ředitelem i trenérem na tom, že Gino je z jejich pohledu dobrý hráč a že by do zlínského stylu hry zapadl. Mají velký zájem. Slavia bude s hostováním souhlasit, pokud bude souhlasit i Gino. Pro něj to může být dobrý restart, protože působení ve Slavii ani v Polsku se mu nepovedla. Tento transfer považuju za pravděpodobný.

Z polského hostování se má vrátit také Jaroslav Mihalík.

Když si uvědomil, že působení ve Slavii ani v Polsku nebylo ideální, tak před mistrovstvím Evropy na sobě velmi tvrdě zapracoval a shodil osm kilo. Koukal jsem na zápas Slovenska proti Polsku a odvedl velmi dobrý výkon. Je opět ve hře, aby Slavia posuzovala, jestli do týmu zapadá, nebo ne. Současně platí, že Cracovia Krakov na něj má opci do 30. června. Je možné, že po vynikajícím výkonu na Euru na něj polský klub tu opci uplatní. Pro nás by ani tohle nebyla špatná zpráva, protože opce je výrazně vyšší, než za kolik Jaroslav Mihalík do Slavie přišel. Buď se vrátí a bude se ucházet o místo v našem kádru, nebo přestoupí za ekonomicky výhodných podmínek.

A Tomáš Souček, který úspěšně hostoval v Liberci a udržel se v reprezentaci?

Naplnila se naše strategie. Tomáše jsme do Liberce pouštěli na hostování s vědomím, že trenér Jindřich Trpišovský je jedním z nejlepších v lize. Nebyl to nahodilý transfer, o Tomáše mělo zájem víc klubů z české ligy. Myslím, že se nám to vyplatilo. Tomáš se dostal do vynikající formy a určitě ho chceme zpátky. Trenér Šilhavý s ním počítá a těší se na jeho další působení ve Slavii. Tomáš se vrací domů a já doufám, že se prosadí do základní sestavy. Výkony, které podává, jsou špičkové.