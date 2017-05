Jestli se Berbr nedá porazit teď, tak už nikdy, burcuje Tvrdík ke změnám

Jak aktuální situaci v českém fotbale vnímáte?

Životním zájmem českého fotbalu je obnovit důvěru. Nic jiného mu ani nezbývá, protože situace je velmi vážná.

Co s tím?

Naším zájmem je dosáhnout důvěryhodného a profesionálního fungování asociace. Jako Slavia nemáme zištné zájmy. Vzhledem k investicím do českého fotbalu, které jsou v dané chvíli v jednotkách miliard korun, nechceme, aby náš fotbal byl na 46. místě světového žebříčku, ale v první desítce. Chceme špičkové reprezentanty a špičkovou mládež... Slavia má na rozdíl od jiných klubů nebo jiných fotbalových institucí výhodu, že od FAČR nic nepotřebuje. Jenom to, aby dobře pracovala. Nepotřebujeme ani dotace, ani peníze. Nebyli jsme jejich příjemci v minulosti a nechceme jimi být ani v budoucnosti. Ujali jsme se role iniciátora a chceme přesvědčit ostatní, že je zapotřebí dosáhnout změny.

Fakta Volební kalendář Středa 10. května

setkání majitelů profesionálních klubů Pátek 12. května

uzávěrka přihlášek na předsedu FAČR Pátek 2. června

valná hromada FAČR

Proto jste představili myšlenku „úřednické vlády“? Co si pod tím představit?

Minulý týden jsme představili typologické osobnosti, u kterých jsme přesvědčení, že by mohly vrátit českému fotbalu důvěru. Právě kredibilita bude naprosto klíčová například při jednání s představiteli státní správy a samosprávy o obnovení čerpání dotací. Politici budou velmi senzitivní, kdo s nimi přijde současnou krizi řešit. Hledáme jména, která budou důvěryhodná i pro sponzory a fanoušky.

Navrhli jste například Jiřího Šimáněho nebo Pavla Kuku.

Jiří Šimáně by byl ideální kandidát na předsedu, protože je to schopný manažer, zabezpečený a úspěšný člověk. Ale pro jeho kandidaturu asi ještě nenastala doba. Sám má představu, v jaké situaci by do českého fotbalu vstoupil. Možná by to udělal stejně jako u Slavie až v okamžiku, kdy by fotbalu hrozilo existenční riziko. Ale nechceme sahat po slávistech, naší ambicí není ovládnout fotbal.

Kdo jsou tedy vaše jména?

Chceme nabídnout osobnosti, které jsou široce přijatelné. Takový je třeba Zdeněk Grygera. Byl podobně jako Pavel Nedvěd výborným fotbalistou, českým reprezentantem, má zkušenosti ze zahraničí a dneska je sportovním ředitelem zlínského klubu. Ten musíte obdivovat za to, jaký fotbal se svým rozpočtem dělá. Je to člověk, který reprezentuje zlínský a moravský fotbal, ale zároveň je to bývalý hráč Sparty... Přijatelná osobnosti pro širokou fotbalovou veřejnost.

A dál?

Chtěli jsme nabídnout profesionála, který bude schopný jednat se státní správou. Takovým kandidátem je Petr Mlsna. Je to bývalý předseda legislativní rady vlády, bývalý ministr v pravicových vládách, dnes náměstek v levicových vládách. Je bývalým fotbalovým rozhodčím. Kdyby on vstoupil do jednání s politiky, tak by se s ním nikdo nebál setkat. Což nelze říct o současném místopředsedovi svazu Romanu Berbrovi.

Jaroslav Tvrdík zdraví slávistické fanoušky před nedávným zápasem proti Jablonci. Za ním dnes už bývalá ministryně školství Kateřina Valachová.

Máte i třetí jméno?

Člověkem, který dokáže získat podporu na všech úrovních, je Petr Fousek. Je vybavený jazykově i manažersky. Zkrátka nemůže přijít jen jeden člověk, ale musí nastat komplexnější změna. Chceme hledat shodu. Zároveň si zakládáme na tom, aby to nebylo slávistické řešení, ale aby to bylo řešení pro důvěryhodnost českého fotbalu.

Je to boj proti Romanu Berbrovi?

Ano, dá se to nazvat jako boj proti Romanu Berbrovi, ale současně taky jako boj za budoucnost českého fotbalu.

Roman Berbr má v českém fotbale velký vliv. Dá se ve volbách porazit?

Jestli se nedá porazit teď, tak už nikdy. Jsme přesvědčení, že jestli se z toho máme dostat, tak teď. Nechci se zastávat Miroslava Pelty...

Ale?

...ale byl to člověk, který lobboval za český fotbal. Snažil se vyjednávat finanční podporu. U fanoušků nebyl populární a není jednoduché to říct, ale byl svým způsobem ještě tou pozitivní hrází právě proti praktikám, které představuje Roman Berbr. Fotbal je hra pro fanoušky a má být fair play. Proto k Romanu Berbrovi hledáme alternativu. Věříme, že 2. června je možné volit a že se dá stihnout páteční termín pro podání nominací. Minimálně to musíme zkusit. Jako Slavia to dlužíme celé naší historii a historii českého fotbalu.

Máte na své straně ostatní kluby?

Situace je čerstvá a všechny zaskočila. Rozebíhají se diskuse, dneska (ve středu) budou zasedat majitelé klubů. Sice jsme se stali symbolem boje za nový český fotbal, ale jak mluvíme s ostatními majiteli klubů nebo zástupci různých fotbalových institucí a jak nám píší lidé, tak věřím, že se nám podaří vytvořit mnohem větší platformu. Současně bych chtěl poděkovat panu Berbrovi.

Za co?

Za to, že nám pomohl. Jeho pondělní tisková konference byla arogantní a ukázala, kam český fotbal kráčet nemá. Vyvolala ohromnou podporu a sympatie veřejnosti. Jsme připraveni usilovat o výhru českého fotbalu. Když to nevyjde, tak v tom boji budeme pokračovat dál. Není to boj krátkodobý, ale dlouhodobý.

Petr Šedivý (Twitter) @sedivyp Kdyby se někdo chtěl podívat na tiskovou konferenci, na které Roman Berbr připustil kandidaturu na předsedu FAČR: https://t.co/iWNr5iKvKT odpovědětretweetoblíbit

Čínská společnost CEFC nevlastní jen Slavii, ale také sponzoruje FAČR. Mělo by nějaký důsledek, kdyby vyhrál Roman Berbr?

Ano, mělo. Chceme zůstat investorem do českého fotbalu i v budoucnosti. Ale nebudeme financovat Romana Berbra. Za situace, kdy český fotbal dá přednost takovému řešení, budeme respektovat rozhodnutí delegátů valné hromady. Ti však potom musí respektovat, že naše prostředky nebudeme směřovat na činnost FAČR jako takové. Umím si představit, že naše prostředky by šly třeba do místních organizací, do těch nejnižších soutěží. Nezměnili bychom výši finančních prostředků, které bychom vynakládali na český fotbal, ale změnili bychom jejich určení. Abychom neměli pochybnosti, jestli asociace vedená Romanem Berbrem nakládá s našimi prostředky podle našich představ.

Předseda fotbalové asociace Miroslav Pelta jde do vazby: