Slávistický šéf Tvrdík: Z ekonomických důvodů hráče prodávat nemusíme

S čím vstupuje Slavia do jara?

S dobrou náladou, v pohodě. Trenér sice říkal, že i s přiměřenou nervozitou, ale to se snad na trávníku neprojeví. Do jara vstupujeme také s pokorou. V poslední době vyšla řada článků, podle kterých mají Plzeň a Sparta i přes naše investice do kádru silnější týmy. Vždyť je také budují delší dobu, zatímco my jsme ve Slavii teprve rok a půl. Slavia tedy nejde do jara jako favorit.

Jak tedy?

Jdeme do jara s chutí, těšíme se a můžeme jenom překvapit. Myslím, že cíl skončit do třetího místa a postoupit do finále domácího pohár se nám splnit podaří. To byl cíl pro tento rok, takže trenér ani hráči nejsou pod tlakem. Přesto doufám, že budou bojovat a dají do toho srdce, takže třeba může nastat překvapení. I ta se v životě stávají.

Tabulka Mužstvo Z V R P S B 1 Plzeň 15 11 3 1 26:9 36 2 Slavia 16 10 5 1 30:12 35 3 Sparta 16 9 5 2 30:13 32 4 Zlín 16 9 4 3 27:18 31 5 Ml. Boleslav 16 8 4 4 28:18 28

Udrželi jste kompletní základní sestavu. Prozradíte, na jaké hráče jste dostali nabídky?

Nabídek bylo hodně, víc než šest desítek. Hodlali jsme uvolnit Jaromíra Zmrhala, protože nám hodně pomohl a v minulosti dvakrát neodešel, ale nedostali jsme nabídku, kterou bychom si představovali my i on. Nabídku nakonec dostal Antonín Barák, který měl sen jít v kariéře dál, a tak jsme mu umožnili do Udinese v létě odejít. Ale jinak o tom, na jaké hráče jsme měli nabídky, hovořit nechci, protože by to jen zbytečně rozdmýchalo diskusi, koho jsme mohli uvolnit a za kolik. Chci říct jen jedno...

...ano?

Kdybychom přijali nabídky na čtyři hráče ze základního kádru, tak by se nám vrátily všechny investice, které jsme doposud do hráčského kádru udělali. Během dvou tří let chceme dosahovat úspěchů i na mezinárodním poli a k tomu potřebujeme špičkové hráče. Chceme proto dávat hráčům smlouvy na delší období než teď. Na čtyři roky místo tří. A chceme se s hráči dohodnout, že ve Slavii povinně zůstanou alespoň dva roky. Pro nás to není o odchodech, ale o sportovních cílech.

Chcete i nadále pouštět maximálně jednoho či dva hráče za přestupní období?

Vždycky se musí potkat představa hráče a představa klubu. Zaznamenal jsem vyjádření zlínského trenéra Bohumila Páníka, že Vukadin Vukadinovič je smutný, když mu nevyšel transfer. To je riziko fotbalu. Naší ideální představou je hráče nepouštět. Počítáme s tím, že když budeme mít špičkové hráče, na které budeme dostávat nabídky za miliony eur, tak se jim budeme snažit vytvořit podmínky, aby ten hráč měl motivaci ve Slavii zůstat. Na druhou stranu je jasné, že se můžeme dostat do stejné situace jako teď s Antonínem Barákem. Vybalancovat potřebu klubu a přání hráče je někdy složité. Budeme se to snažit posuzovat citlivě, ale z ekonomických důvodů hráče prodávat nemusíme. Ale ano, v letním přestupním období bychom chtěli ze základní jedenáctky pustit maximálně dva hráče.

Sparta dostala neobvykle vysokou nabídku z Číny na Bořka Dočkala, ale 175 milionů nakonec odmítla.

Filozofie Sparty je podobná té naší, Danielu Křetínskému jde primárně o sportovní úspěch. Takže jeho rozhodnutí lze pochopit, když hrají o titul. Ale víc to komentovat nechci, je to čistě sparťanské rozhodnutí. Nám také nebylo milé, když všichni cítili potřebu se vyjadřovat k nám.

Poslední kolo v květnu proti Brnu musíte hrát jinde, protože v Edenu bude koncert. Už víte, kde to bude?

Musím poděkovat fotbalové asociace, která nám umožní poslední kolo odehrát na Strahově. Ze všech špatných řešení je tohle asi nejlepší, a tak jsme za pomoc vděční. Pro nás ta situace není příjemná, ale do problémů jsme se dostali sami vlastní vinou, i když Eden bude patřit Slavii až v květnu, takže musíme nést následky. Nemůžeme žádat ostatní o přesuny termínů nebo další podobné věci. Strahov byla naše první volba, protože už jsme tam v minulosti hráli a stadion je pojmenovaný po slávistovi Evženu Rošickém.

Jaroslav Tvrdík si podává ruku s trenérem Jaroslavem Šilhavým.

Ale strahovský stadion bude potřebovat opravy, ne?

Dílčí úpravy proběhnout musí, protože všechny podmínky stadion nesplňuje. Jsme velmi vděční FAČR, že Strahov připravuje ke zprovoznění. Ale není to jen kvůli našemu zápasu. FAČR má širší vizi využití. A my jsme připravení si stadion pronajmout a používat ho ke zkvalitnění tréninkového zázemí, aby se FAČR investice vrátila. Od té dílčí rekonstrukce se bude odvíjet i kapacita. Jestli to bude dvanáct nebo patnáct tisíc, to ještě není rozhodnuté. Ale všechno je na dobré cestě.

Jaké byly jiné varianty?

Uvažovali jsme o stadionech českých, ale i zahraničních klubů. Byla to varianta, kdybychom třeba hráli o mistrovský titul. Měli jsme připravený stadion kousek od hranic s Německem. Ale teď už o ničem jiném neuvažujeme, když nám FAČR vyšla vstříc. Strahov je naší prioritou a počítáme s touto variantou.

Už v květnu bude Eden patřit Slavii. Co plánujete?

Eden chceme využít víc jako sportovně-společenské zázemí. Nejenom pro hráče, ale zejména pro fanoušky. Počítáme s investicí do arény. Bude to velmi příjemná změna. Například dlouhodobě usilujeme o vybudování muzea - trvalé expozice, která bude otevřená veřejnosti.

V následujících dnech se bude jednat o změně formátu ligy. Jaký je váš postoj?

Je to zásadní věc. Naše první pozice byla poměrně odmítavá. Chtěli jsme, aby se provedly změny, které povedou k zatraktivnění současného herního modelu. Myslíme, že potenciál ještě úplně vyčerpán nebyl. Ale nechceme být těmi, kteří tu představu rozbijou. Povedeme ještě jednání s klíčovými partnery. Chci se potkat třeba se sparťanským majitelem Danielem Křetínským.

Na jaký jarní zápas se těšíte nejvíc?

Zápasy proti Plzni a Spartě budou důležité a fanouškovsky atraktivní. Chceme naplno využít domácí prostředí. Jsem si jistý, že bude vyprodáno a fanoušci nám vytvoří skvělé zázemí. Na struhou stranu je ďábel skryt v detailu, takže my se musíme soustředit, abychom nepodcenili zápas, ve kterém budeme jasným favoritem, a neztratili body jinde. Všech čtrnáct zápasů je pro nás důležitých.

Jakou čekáte průměrnou návštěvnost na jaře?

Celkový průměr na jaře by díky atraktivitě mohl být přes patnáct tisíc diváků. Dva dny před sobotním zápasem proti Jihlavě bylo prodáno dvanáct tisíc lístků, takže tu patnáctitisícovou hranici můžeme atakovat. To je důvod, proč tuhle práci děláme a proč Slavii věnujeme energii. Věříme, že fanoušci budou pomyslným dvanáctým hráčem a poženou tým Jaroslava Šilhavého ke sportovním úspěchům.